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Сегодня, 12:39

ИИХФ не рассматривает возможный бойкот матчей против России на Олимпиаде-2026

Микеле Антонов
Корреспондент
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Дмитрий Воронков, Илья Сафонов и Максим Джиошвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» о возможных действиях в случае бойкота США на Олимпийских играх 2026 года.

«Мы не будем принимать решений в отношении возможного бойкота США или любой другой страны. Мы будем исходить из идеи сохранения целостности наших соревнований», — сказал Тардиф «СЭ».

31 октября ИИХФ опубликовала составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов. Российская команда попадет в одну группу с США в случае возвращения россиян на международные турниры.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Хоккеисты сборной России. Россию готовы вернуть на Олимпиаду в 2026 году? Шанс на это есть
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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