Артюхин: «Жалко таких ребят, как Кучеров, у которых забирают шанс сыграть на Олимпиаде»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин отреагировал на слова форварда «Тампы» Никиты Кучерова, который заявил, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром лучших из лучших.

«Полностью согласен. Без сборной России такого турнира не будет. Наша команда считается одной из самых сильных в хоккее. Сейчас прогрессирует много молодых игроков, и интересно было бы увидеть их в сборной. И жалко таких ребят, как Кучеров и многих других, у которых забирают шанс сыграть на Олимпиаде. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и политические моменты уйдут на второй план. Из-за политики не должны страдать спортсмены. Если Олимпиада пройдет без сборной России, то я считаю, что она будет неполноценной», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

2 февраля сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) условия участия своих хоккеистов в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Однако участие сборной России в турнирах находится под вопросом.