Фетисов — об участии игроков НХЛ в Олимпиаде: «Это поднимет интерес к лиге»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» новость об участии игроков НХЛ в Олимпиадах 2026 и 2030 годов.

«Новость положительная. У игроков может появиться риск получить травму? А 6 игр должны повлиять на их нагрузку? Они играют по 100 матчей. Это наоборот поднимет интерес к лиге, а хоккеисты получат возможность бороться за звание олимпийского чемпиона. Не случайно создан «Тройной золотой клуб». В этот престижный клуб попадают хоккеисты, которые выиграли чемпионат мира, Олимпийские игры и Кубок Стэнли», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Впервые с 2014 года игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде и в шестой раз в истории (1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина д'Ампеццо.