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Сегодня, 13:26

Журова предположила, что итальянцы задействуют туринскую бобслейную трассу на Олимпиаде-2026

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о том, что Италия не смогла найти финансирование для строительства бобслейной трассы к Олимпийским играм-2026 в Милане.

«Думаю, будут использовать трассу в Турине, если она в нормальном состоянии. По крайней мере сделают запрос у МОК по этому. Поверьте. Поймите, это очень дорогое удовольствие — иметь трассу для бобслея и скелетона. В принципе сейчас правила изменились, все олимпийские объекты должны быть на расстоянии не более 100 км. Но, думаю, если в этой экономической ситуации Италия попросит об изменениях в одном виде спорта в качестве исключения, ей пойдут навстречу. Сами поймите, иметь две бобслейные трассы для Италии очень дорого и тяжело», — сказала Журова «СЭ».

16 октября глава оргкомитета зимних Олимпийских игр-2026 Джованни Малаго заявил, что соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на Играх в Милане пройдут за пределами Италии. Причиной стала незавершенная реконструкция трассы Эуджено Монти — государству не удалось найти средства для реконструкции объекта. По словам Малаго, оргкомитет на данный момент занимается поиском возможных решений.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпиада
Светлана Журова
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