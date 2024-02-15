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15 февраля, 13:06

Скелетонист Третьяков: «Отказаться от всего ради Олимпиады я не готов»

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Российский скелетонист Александр Третьяков прокомментировал свое возможное участие на Олимпиаде 2026 года.

«Готов ли выступать в нейтральном статусе? Он тоже бывает разным. Два года назад на Олимпиаде в Пекине мы были ассоциированы со своей страной, а на каких условиях нам предложат поехать в Италию, пока никто не знает. Отказаться от всего я не готов, это для меня неприемлемо», — приводит слова Третьякова ТАСС.

В 2014 году Третьяков стал первым в истории скелетона России олимпийским чемпионом. Помимо золотой медали, в 2010 году спортсмен выиграл бронзовую.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия на турнирах под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Александр Третьяков
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