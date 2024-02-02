Тардиф: «Решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде является поворотным моментом для хоккея»

Тардиф рад, что ИИХФ и НХЛ согласовали участие игроков в Играх 2026 и 2030 годов

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал то, что ИИХФ согласовала с НХЛ условия участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

«Это решение является поворотным моментом для хоккея на мировом уровне и знаменует собой великое возвращение игроков НХЛ на Олимпийские игры. ИИХФ смогла собрать за одним столом все заинтересованные стороны, чтобы найти долгосрочный и устойчивый консенсус, который является основой того, что мы намерены делать как спортивная организация. ИИХФ, безусловно, взволнована и рада этому беспрецедентному соглашению, и мы уже с нетерпением ждем возможности увидеть лучший хоккей на предстоящих зимних Олимпийских играх в Милане и в 2030 году», — приводит слова Тардифа пресс-служба НХЛ.

Ранее НХЛ и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали участия будут опубликованы в ближайшие месяцы.