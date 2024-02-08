Олимпиада
Милан-2026
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Милан-2026

8 февраля, 11:48

Стали известны талисманы зимних Олимпийских игр-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Горностаи Тина и Мило.

Горностаи Тина и Мило выбраны талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Как сообщается на официальном сайте игр, Тина имеет светлую шерсть и является талисманом Олимпийских игр, а Мило — темную шерсть и является талисманом Паралимпийских игр. Их имена напоминают о двух городах, принимающих Игры: Мило — сокращение от Милана, Тина — от Кортина-д'Ампеццо.

Они были представлены в ходе музыкального фестиваля Сан-Ремо в среду, 7 февраля. Всего было подано 1600 заявок на талисмана Олимпиады.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а Паралимпиада состоится 6-15 марта.

Источник: https://milanocortina2026.olympics.com/en/mascotte-2024/
Олимпиада
1
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Пловец Магнуссен готов принять участие в «Допинговых играх»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевников: «Решение НХЛ разрешить своим игрокам участвовать в Олимпийских играх — плюс для России»
Новости
RSS RSS
Все новости