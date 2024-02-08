Стали известны талисманы зимних Олимпийских игр-2026

Горностаи Тина и Мило выбраны талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Как сообщается на официальном сайте игр, Тина имеет светлую шерсть и является талисманом Олимпийских игр, а Мило — темную шерсть и является талисманом Паралимпийских игр. Их имена напоминают о двух городах, принимающих Игры: Мило — сокращение от Милана, Тина — от Кортина-д'Ампеццо.

Они были представлены в ходе музыкального фестиваля Сан-Ремо в среду, 7 февраля. Всего было подано 1600 заявок на талисмана Олимпиады.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а Паралимпиада состоится 6-15 марта.