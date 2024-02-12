Олимпиада
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

12 февраля, 22:20

Шорт-трекист Балбеков хотел бы показать высокий результат на Олимпиаде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Владимир Балбеков, который в составе сборной Санкт-Петербурга завоевал золотую медаль в эстафете на дистанции 5 000 метров по шорт-треку на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, хотел бы показать высокий результат на Олимпиаде 2026 года.

«Верю, что буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Надеюсь там не только выступить, но и результат там показать такой, чтобы все ахнули. Мне для себя мотивацию искать не нужно, так как мне нравится то, чем я занимаюсь. Я научился кайфовать от себя, а еще и по первым местам бегать — так вдвойне приятно. Я уверен, что достичь такого результата помогло все вкупе. С моей стороны это была очень тяжелая подготовка — и моральная и физическая, но также это и огромная работа тренера, огромная работа наших специалистов по психологии, врачебного штаба», — приводит слова Балбекова ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Источник: https://tass.ru/sport/19961585
Олимпиада
1
1
Читайте также
Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова
Тейлор Свифт поцеловала футболиста после Супербоула
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев отреагировал на заявление НОК Канады о пересмотре результатов командного турнира на Олимпиаде
Новости
RSS RSS
Все новости