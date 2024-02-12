Шорт-трекист Балбеков хотел бы показать высокий результат на Олимпиаде

Владимир Балбеков, который в составе сборной Санкт-Петербурга завоевал золотую медаль в эстафете на дистанции 5 000 метров по шорт-треку на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, хотел бы показать высокий результат на Олимпиаде 2026 года.

«Верю, что буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Надеюсь там не только выступить, но и результат там показать такой, чтобы все ахнули. Мне для себя мотивацию искать не нужно, так как мне нравится то, чем я занимаюсь. Я научился кайфовать от себя, а еще и по первым местам бегать — так вдвойне приятно. Я уверен, что достичь такого результата помогло все вкупе. С моей стороны это была очень тяжелая подготовка — и моральная и физическая, но также это и огромная работа тренера, огромная работа наших специалистов по психологии, врачебного штаба», — приводит слова Балбекова ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.