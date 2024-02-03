Олимпиада
Милан-2026
Новости Статьи Париж-2024 Пекин-2022 Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Милан-2026

Сегодня, 17:30

Кожевников: «Решение НХЛ разрешить своим игрокам участвовать в Олимпийских играх — плюс для России»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, может ли решение НХЛ разрешить своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов сказаться на возможном допуске сборной России к международным турнирам.

«Это может повлиять, конечно. НХЛ ведь хорошо относится к нам. Для них это бизнес, а Олимпийские игры без русских будут неполноценным турниром. Такое решение НХЛ — это плюс для России. Североамериканская лига имеет влияние на президента Международной хоккейной федерации Тардифа, а он сам — политически подготовленный парень, хотя и негодяй. Будем надеяться, что сборной России разрешат участвовать в Олимпийских играх. Канадцы и американцы из НХЛ могут «пробить» это решение», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11502176-kozhevnikov-obyasnil-kak-mozhet-povliyat-na-vozvraschenie-sbornoj-rossii-po-hokkeyu-na-mezhdunarodnye-turniry-reshenie-nhl-o-dopuske-svoih-igrokov-na-oi.html
НХЛ
Сборная России по хоккею
Александр Кожевников
9
7
Читайте также
Мэттьюс забивает в НХЛ больше Овечкина в том же возрасте
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
Момент выстрела в водителя «скорой» в Домодедово попал на видео
МЧС сообщило о пяти погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии
Минобороны сообщило о сдаче 26 украинских военных в плен
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артюхин: «Жалко таких ребят, как Кучеров, у которых забирают шанс сыграть на Олимпиаде»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости