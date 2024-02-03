Кожевников: «Решение НХЛ разрешить своим игрокам участвовать в Олимпийских играх — плюс для России»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, может ли решение НХЛ разрешить своим игрокам участвовать в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов сказаться на возможном допуске сборной России к международным турнирам.

«Это может повлиять, конечно. НХЛ ведь хорошо относится к нам. Для них это бизнес, а Олимпийские игры без русских будут неполноценным турниром. Такое решение НХЛ — это плюс для России. Североамериканская лига имеет влияние на президента Международной хоккейной федерации Тардифа, а он сам — политически подготовленный парень, хотя и негодяй. Будем надеяться, что сборной России разрешат участвовать в Олимпийских играх. Канадцы и американцы из НХЛ могут «пробить» это решение», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.