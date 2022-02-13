Россия пока не дождалась золота в коньках. Расстроенная Голикова увозит бронзу на 500 метрах

Первая награда России на олимпийском овале Пекина.

Олимпийские игры-2022. Конькобежный спорт

Женщины, 500 м

1. Эрин Джексон (США) — 37,04

2. Михо Такаги (Япония) — 37,12

3. Ангелина Голикова (Россия) — 37,21

На олимпийском овале в Пекине продолжаются соревнования по конькобежному спорту. До сегодняшнего дня спортсмены сборной России добирались лишь до четвертой позиции, но теперь подходит черед наших коронных дисциплин. Главные надежды сборной России были связаны с женским заездом на 500 метров, а также с командной гонкой и мужским масс-стартом.

Жесткая конкуренция

Сегодня на старт вышли женщины на дистанции 500 метров. Здесь мы реальные претенденты на золото! Ангелина Голикова — главная звезда современного российского конькобежного спорта. Именно на нее возлагались надежды на завоевание нашего первого золота в этом виде спорта со дня победы Светланы Журовой на Играх в Турине-2006. Кстати, прославленная чемпионка тогда выиграла на тех же 500 метрах.

30-летняя Голикова приехала на свою уже третью Олимпиаду. В Сочи она была лишь 18-й, а в Пхенчхане показала седьмое время. Однако расцвет ее карьеры начался через пару лет после Игр в Корее. В прошлом году Ангелина завоевала золото на чемпионате мира в голландском Херенвене. В нынешнем сезоне Кубка мира россиянка идет на второй строчке в общем зачете и имеет в своем активе одну победу (на последнем перед Олимпиадой этапе в Калгари) и три вторых места. Также нашу команду на этой дистанции представляли опытная Ольга Фаткулина и Дарья Качанова. Фаткулина брала на этой дистанции олимпийское серебро в Сочи и вполне могла претендовать на награды в Пекине. Напомним, что на этих Играх Ольга вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым была знаменосцем сборной на церемонии открытия.

Конкуренция у наших спортсменок здесь довольно серьезная, так что за заветные награды предстояла отчаянная борьба. Главная соперница — американка Эрин Джексон. Ей всего 19 лет, но она уже лидер зачета Кубка мира с четырьмя победами в активе. Еще одна претендентка — олимпийская чемпионка Пхенчхана из Японии Нао Койдара. И нельзя было сбрасывать со счетов молодую голландку Фемке Кок, которая завоевала серебро на прошлогоднем ЧМ. В начале нынешнего сезона у Кок был спад, но в январе она опередила Голикову на чемпионате Европы.

Будем надеяться на чудо

В конькобежном спорте небольшое психологическое преимущество имеют спортсменки, которые стартуют позже всех. Голиковой досталось место в 13-м заезде против Нао Кайдары. Джексон повезло чуть больше — она стартовала в 14-й паре. А Ольга Фаткулина получила заключительный, 15-й забег против полячки Анджелики Вуйцик.

Из фаворитов первой на старт вышла голландка Фемке Кок, и она не очень удачно провела свой забег, сразу же лишившись шансов на награды. Голикова стартовала с первым временем, но по итогу проиграла японке Михо Такаги. А уже в следующем забеге Эрин Джексон показала первый результат и сместила Ангелину на третье место. Последняя надежда была на Ольгу Фаткулину в заключительном заезде. Но она показала лишь 10-й результат. Таким образом мы остались лишь с бронзой. Голикова встретила свою первую олимпийскую награду с явным расстройством.

К сожалению, долгожданного золота в конькобежке мы сегодня не дождались. Но впереди еще есть шанс в эстафетах и масс-стартах. Будем надеяться на чудо.