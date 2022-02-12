Конькобежный спорт

А россияне никак не могут взять медаль на олимпийском овале Пекина — видимо, им это неинтересно.

Олимпийские игры-2022. Коньки. Мужчины. 500 м

1. Тин Ю Гао (Китай) — 34,32

2. Ча Мин Кю (Южная Корея) — 0,07

3. Ватару Морисиге (Япония) — 0,17...

7. Артем Арефьев (Россия) — 0,24...

9. Виктор Муштаков (Россия) — 0,28

10. Руслан Мурашов (Россия) — 0,31

Сегодня на конькобежном овале был самый интересный, или, вернее, наименее монотонный, день — спринтерские мужские 500 метров, а в качестве разогрева организаторы поставили четвертьфиналы женской командной гонки. Эту стадию россиянки Наталья Воронина, Елизавета Голубева и Евгения Лаленкова прошли без проблем, обогнав полячек. Шаг к долгожданной медали сделан, но полуфинал — во вторник против мировых рекордсменок японок Такаги — Сато — Такаги.

Кто первый, того и тапки

А дальше началось самое зрелищное — 500 метров. По крайней мере, на этой дистанции не засыпаешь, как на 10 километрах. И там россияне снова остались без подиума, даже без шансов на него. Виктор Муштаков разогнался со вторым временем, но провалил финиш. Артем Арефьев и Руслан Мурашов были далеки от медалей изначально. Выиграл китаец Гао — и после этой победы можно однозначно сказать, что Поднебесная к Олимпиаде подготовилась. Вопросов по судейству, как в шорт-треке, тут не задашь, но пару раз пришлось прерывать забеги из-за качества льда. А с медалями вообще только азиаты.

Китай поднимается на пятое место в медальном зачете Олимпиады, опережая Швецию, Австрию, Россию, Италию. Вот что значат иностранные специалисты в тренерском штабе и конкретно в случае с Гао — высокогорные катки.

Китайцы бурно празднуют очередную победу — теперь в конькобежном спорте. pic.twitter.com/DsjVBlFcp2 — Lublineс93 (@Lublinec931) February 12, 2022

Что касается судьбы конькобежного спорта в олимпийской семье — ну серьезно, да простит меня узкая прослойка фанатов конькобежного спорта, но в нынешнем формате этот вид спорта абсолютно не заслуживает статуса самого медалеемкого на Олимпиаде. 14 комплектов наград — за что? Никакого разнообразия форматов и попыток сделать это телевизионно привлекательным. Окей, добавили масс-старт, который хоть как-то отличается по формату, но он все равно идет с подсчетом очков, а не по правилу «кто первый, того и тапки».

Гегемония Нидерландов тянет на дно

В нынешнем виде бесконечные полторы, три, пять и десять тысяч метров не нужны. Конькам нужно потесниться и дать место другим видам — например, скоростному спуску на коньках. Red Bull Crashed Ice набирает обороты и по просмотрам уделает любое соревнование ISU. Борд-кросс и ски-кросс в горном кластере уже есть — чем хуже эта забава? Тем более ее можно провести прямо в центре города на фоне достопримечательностей, с красивой картинкой.

Ну и отдельный разговор — гегемония Нидерландов. Ее немного потрепали швед ван дер Пул и китаец Гао, но суть остается той же: голландцы могут выигрывать медальный зачет, собирая награды только в коньках. Нужна ли такая география ISU? Пока президент этой организации нидерландец, нужна. А другим странам это зачем? Так что этот вид спорта, а не фигурное катание, которое кто-то не считает спортом, или экстремальные фристайл и сноуборд, самый проблемный на Олимпиаде.