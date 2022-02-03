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Сегодня, 08:17

Российская конькобежка Голубева заявила, что не хочет участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Сергей Федоров
Корреспондент

Российская конькобежка Елизавета Голубева рассказала о подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Никакой разницы со сборами нет. Уже привыкла к этому часовому поясу, спокойно высыпаюсь. Нет ощущения, что соревнования приближаются. Не хочу на церемонию открытия, говорят, там 6 часов нужно стоять. Мы, спортсмены, в свободное время любим экономить силы.

Нас предупреждали про запрет на мясо. Но надеюсь, на нас это не распространяется. Я не могу без мяса. Что касается питания здесь вообще, то оно уже кажется одинаковым. Вроде разные блюда, а ощущение, что ешь одно и то же. Людей я не шарахаюсь, нас каждый день тестируют. Здесь все стерильно, так что проблем с коронавирусом быть не должно.

Ощущения от тестовых заездов как от тренировочных. Лед здесь достаточно быстрый. Что-то между Иркутском и Коломной. Пока непонятные ощущения. За соперницами на льду не слежу. Когда смотрю на кого-то, кажется, что все сильные. А на дистанции ситуация может быть иной. Физическую форму еще есть возможность немного улучшить», — сказала Голубева.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Первый старт Голубевой пройдет 17 февраля в забеге на 500 метров.

Олимпиада
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