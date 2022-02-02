Конькобежка Фаткулина рассказала о своей форме после перенесенного коронавируса

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о своей форме перед стартом Олимпиады в Пекине. До старта спринтерских соревнований на Играх 10 дней.

«Форма постепенно набирается. Буквально неделю назад я бежала [500 метров за] 39 секунд, сегодня уже за 38 секунд. Безусловно, я знаю, что форма наберется, осталось подтянуть скоростные качества, потому что немножко все заторможено после болезни, вялость. Технические элементы у меня на 80% остались, а скоростные показатели [ухудшились]. Но у меня еще 10 дней. Думаю, все еще будет», — цитирует спортсменку ТАСС.

Фаткулина заявила, что после перенесенного коронавируса не боится ежедневного ПЦР-тестирования, так как у нее выработались антитела к вирусу.

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