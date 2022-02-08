Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Конькобежный спорт

Сегодня, 14:54

Нидерландский конькобежец Нейс выиграл забег на 1500 метров на Олимпиаде-2022, Трофимов — 8-й

Анна Горшкова
Корреспондент

Нидерландский конькобежец Кьелд Нейс стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров.

Второе место занял тоже спортсмен из Нидерландов Томас Крол. Тройку лучших замкнул кореец Ким Мин Сок.

Российский конькобежец Сергей Трофимов стал восьмым на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

1 500 м

Финал

1. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.43,21

2. Томас Крол (Нидерланды) — 1.43,55

3. Ким Мин Сок (Корея) — 1.44,24

4. Педер Конгсеуг (Норвегия) — 1.44,39

5. Коннор Хау (Канада) — 1.44,86

6. Джои Мантия (США) — 1.45,26

7. Нин Чжунянь (Китай) — 1.45,28

8. Сергей Трофимов (Россия) — 1.45,32

9. Марсель Боскер (Нидерланды) — 1.45,42

10. Сейтаро Итинохе (Япония) — 1.45,53

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
1
2
Читайте также
Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Клебо взял золото в лыжном спринте, у Терентьева — бронза. Онлайн-трансляция 8 февраля
Все медали 8 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: Уайлд завоевал бронзу для сборной России
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Сборная России опустилась на четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский конькобежец Руслан Захаров установил личный рекорд

Олимпиада-2022, конькобежный спорт: расписание соревнований мужчин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости