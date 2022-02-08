Нидерландский конькобежец Нейс выиграл забег на 1500 метров на Олимпиаде-2022, Трофимов — 8-й

Нидерландский конькобежец Кьелд Нейс стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров.

Второе место занял тоже спортсмен из Нидерландов Томас Крол. Тройку лучших замкнул кореец Ким Мин Сок.

Российский конькобежец Сергей Трофимов стал восьмым на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

1 500 м

Финал

1. Кьелд Нейс (Нидерланды) — 1.43,21

2. Томас Крол (Нидерланды) — 1.43,55

3. Ким Мин Сок (Корея) — 1.44,24

4. Педер Конгсеуг (Норвегия) — 1.44,39

5. Коннор Хау (Канада) — 1.44,86

6. Джои Мантия (США) — 1.45,26

7. Нин Чжунянь (Китай) — 1.45,28

8. Сергей Трофимов (Россия) — 1.45,32

9. Марсель Боскер (Нидерланды) — 1.45,42

10. Сейтаро Итинохе (Япония) — 1.45,53