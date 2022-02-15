Матыцин поздравил российских конькобежцев с серебром в командной гонке преследования на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил конькобежцев Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова с серебром в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Российские спортсмены прекрасно провели соревнования, мы гордимся их выступлением. Вдвойне приятно, что россияне установили новый олимпийский рекорд в полуфинальной гонке.

Это первая награда российских конькобежцев в командных гонках преследования на Олимпийских играх. А Руслан Захаров стал первым в истории россиянином, завоевавшим медали и в шорт-треке, и конькобежном спорте — в 2014 году в эстафете по шорт-треку Руслан стал олимпийским чемпионом.

Для Даниила и Сергея это первые олимпийские медали в карьере, которые, надеюсь будут не последними», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.

Олимпиаде в Пекине завершится 20 февраля.