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Сегодня, 14:27

Матыцин поздравил российских конькобежцев с серебром в командной гонке преследования на Олимпиаде

Виктория Кравченко

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил конькобежцев Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова с серебром в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Российские спортсмены прекрасно провели соревнования, мы гордимся их выступлением. Вдвойне приятно, что россияне установили новый олимпийский рекорд в полуфинальной гонке.

Это первая награда российских конькобежцев в командных гонках преследования на Олимпийских играх. А Руслан Захаров стал первым в истории россиянином, завоевавшим медали и в шорт-треке, и конькобежном спорте — в 2014 году в эстафете по шорт-треку Руслан стал олимпийским чемпионом.

Для Даниила и Сергея это первые олимпийские медали в карьере, которые, надеюсь будут не последними», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.

Олимпиаде в Пекине завершится 20 февраля.

 

Олимпиада
Олег Матыцин
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