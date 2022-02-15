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Захаров — о падении японки: «Это жесткий спорт, каждый думает сам за себя»

Захаров высказался, переживает ли он за соперника в случае его падения на Олимпиаде
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Российский конькобежец Руслан Захаров, завоевавший серебро в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, прокомментировал падение японской конькобежки в финале у женщин на Играх.

— Насколько для конькобежного спорта традиционно то, что случилось в финале у женщин, когда японка на последнем вираже упала?

— Японки в этом году уже падали однажды. Они упали, значит, устали. Люди, которые не устали, они не ошибаются. Она не просто так ошиблась: нервы, концентрация. Они олимпийские чемпионки, но была жесткая борьба, им тоже было тяжело. Но это нонсенс. Посмотрев это, я сказал ребятам: «Даже если мы будем сегодня проигрывать норвежцам, надо не сдаваться до самого последнего метра». Это как шорт-тракт стал сейчас.

— Но вы видели это падение?

— Да, конечно, телевизоры здесь на каждом углу.

— Это удар для спортсмена?

— Для кого? Для нас? Для нее — удар, для нас — нет. Упала и упала. Я о ней вообще в последую очередь тогда думал. Конечно, сейчас я переживаю за ее здоровье но тогда — нет, это жесткий спорт, каждый думает сам за себя.

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