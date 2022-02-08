Уайлд был в кризисе и мог завершить карьеру. Чудесное преображение Вика

Но олимпийский чемпион преодолел все трудности и вернулся с медалью Пекина-2022.

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд к золотым наградам Сочи-2014 добавил бронзу Игр в Пекине. 35-летний сноубордист сенсационно стал третьим на главном старте четырехлетия после долгого простоя в результатах. Медаль Вика удивляет еще больше, если вспомнить, в каком состоянии спортсмен был всего три года назад. Его отказался финансировать прежний регион, ФМБА не хотело давать медицинский допуск, а сам Уайлд страдал от тяжелой депрессии. Отсутствие результатов и мотивации, проблемы со здоровьем и неясный статус. До возвращения в Америку либо завершения карьеры оставался всего лишь шаг. Но ставшего лишним в Красноярске Вика приютили в Татарстане.

Уайлда не пускали на трассу медики — он доказал, что здоров, в Австрии

Уайлд преподнес нам всем урок. Не стоит ставить крест на олимпийских чемпионах, тем более двукратных. Про Вика с 2014 года уже словно все забыли. Недоброжелатели и вовсе говорили, что его медали Сочи — случайные. Подтвердить свой элитный статус на крупных турнирах не мог, а к Пхенчхану в 2018-м и вовсе подошел в разобранном состоянии. Как поделился с «СЭ» перед вылетом в Пекин спортсмен, тогда он переживал тяжелое для себя время. Было много сложностей вне сноуборда, из-за которых сконцентрироваться на своей основной работе не получалось. На Игры в Южную Корею он даже не сильно хотел ехать. Все шло к тому, что он завершит карьеру. По крайней мере наши чиновники намекали на необходимость искать себя в чем-то другом. Недаром Вик так много говорил о странном отношении в России к возрастным спортсменам.

Были проблемы с получением медицинского допуска от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Сначала вопросы у врачей возникли к экс-супруге Уайлда Алене Заварзиной. Спустя год засомневались в ФМБА и в способности выступать на высшем уровне самого Уайлда. Заварзина в итоге сдалась и завершила карьеру — сейчас она работает модным дизайнером в Лондоне. Но Вик обожает сноуборд и до последнего цеплялся за свои шансы. В сборную России он перешел в 2012-м, а в 2019-м вполне мог вернуться обратно в США. Что делать, если новая родина не дает выступать? В дело вмешался тогдашний министр спорта Павел Колобков. Он принял на себя роль переговорщика между медиками и спортсменом, одобрил прохождение Уайлдом обследования в частной клинике в Австрии и вернул того в сборную. Но долго радоваться не пришлось.

Красноярск сэкономил на чемпионе, и министр передал его Татарстану

Проходит несколько месяцев — и новая незадача. В Красноярском крае, который взял на себя ответственность оплачивать тренировки и выступления Уайлда, задумались о целесообразности дальнейшей поддержки ветерана. В параллельном слаломе возрастные райдеры встречаются, но у нас после триумфа Сочи подросло сильное новое поколение. Так зачем держать на зарплате чемпиона прошлых лет? За Вика снова вступился Колобков. Он нашел для Уайлда новый регион, договорился о переходе русского американца в Татарстан. «Теперь я еще и татарин», — шутил тогда Вик, хотя ситуация была для него не самая веселая. Говорят, что Казань приютила двукратного олимпионика в обмен на федеральную поддержку новых заявок республики на крупные международные турниры.

Больших денег на Волге, в отличие от Сибири, Уайлду платить не стали. 150 тысяч рублей — зарплата, еще порядка 600 тысяч на экипировку. В регионе не скрывали, что не сильно верят во вторую молодость парня, но условия постарались создать максимальные. В частности, Вик приобрел несколько новых сноубордов, и прогресс этого сезона он связывает как раз со сменой снаряжения. «Со сноубордом нужно говорить на одном языке, стать единым целым. Вы должны работать вместе, и от того, насколько вам легко управлять своей доской, зависит очень многое. С предыдущей были некоторые сложности, она не очень хорошо подходила под мой стиль», — объяснял сноубордист. Зимой ему пришлось непросто — он разошелся с Заварзиной, зато в спорте дела стали налаживаться. С каждым этапом Кубка мира Вик был быстрее, а трасса Пекина отлично подходит скоростным качествам райдера. Он обещал пошуметь в Китае — и свое слово сдержал.

Уайлд — лучший кандидат в знаменосцы на церемонию закрытия

Бронзовая медаль — отличный момент для завершения карьеры, хотя, как оказалось, ссылки на возраст Уайлда не совсем разумны. К примеру, в битве за бронзу он обыграл 42-летнего итальянца Фишналлера. Вику 35, и теоретически увидеть его в Милане в 2026-м мы бы могли. Но вот сам Уайлд, судя по всему, решил отдохнуть от сноуборда. Медаль в Пекине всем все доказала, и главную задачу спортсмен для себя выполнил. Обязательств перед сборной у Вика тоже не осталось. У нас есть Дмитрий Логинов и Андрей Соболев, София Надыршина. Игры в Китае для них стали провалом, а значит, свое они возьмут уже в Италии. Как отметил сам Уайлд, за 10 лет, пока он в российском сноуборде, уровень развития этого вида спорта и отношение к нему в стране кардинально изменились.

Вне горнолыжных трасс он мечтает реализоваться как бизнесмен или заняться инвестициями. А еще хочет семью и детей, так что перед нами все тот же романтик, который вслед за любимой и переехал из штата Колумбия в заснеженную Сибирь. Итогового решения, продолжать выступать или нет, русский американец из Татарстана еще не принял. А вот переезжать не планирует. Его обижает, когда ему намекают на отсутствие патриотизма. «У меня было столько возможностей уехать, но я все еще здесь. Скажите, почему?» — отвечает он критикам. Уже сейчас можно сказать наверняка — Вик останется в истории нашего спорта. И если не решились дать ему знамя на церемонии открытия, то, может, хотя бы доверят право стать знаменосцем на закрытии? Уайлд обладал редким правом — выбирать сборную. И выбрал Россию от большой любви — это дорогого стоит.