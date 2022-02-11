Вик Уайлд — о возможном завершении карьеры: «Сейчас я думаю, что неразумно «закрывать дверь»

Российский сноубордист Вик Уайлд рассказал в онлайн-шоу «Одноклассников» «ОК на связи!» о своих эмоциях после завоевания бронзы в параллельном гигантском слаломе.

— После бронзового финиша ты заплакал. Это были слезы счастья или слезы, что все закончилось и все закончилось хорошо?

— И то и другое. Я знал, что не буду участвовать в Кубке Мира после этих Игр, но думал о том, чтобы поехать на Олимпиаду через четыре года. Не буду говорить, что на 100 процентов завершил карьеру.

— После олимпийских соревнований ты сказал, что завершил карьеру, но через день ответил журналистам, что подумаешь. Почему?

— Я не хотел говорить, что закончил, но так получилось. Мне нужно еще поговорить с тренером, с друзьями. Сейчас я думаю, что неразумно «закрывать дверь» в Милан, где будет зимняя Олимпиада через четыре года.

8 февраля Вик стал бронзовым призером Олимпиады в параллельном гигантском слаломе, опередив в заезде за третье место 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.