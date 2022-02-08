Герой Сочи-2014 спас Россию от провала в сноуборде! Сенсация от Вика Уайлда

Новый триумф российского американца — бронза в параллельном гигантском слаломе в Пекине.

Олимпиада-2022. Сноуборд.

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Вик Уайлд (Россия)

4. Роланд Фишналлер (Италия)

В четвертый медальный день Олимпиады в Пекине стартовали соревнования по параллельному гигантскому слалому в сноуборде. В этом виде программы у российской команды сильнейший состав как у мужчин, так и у женщин. Мы уже давно заявляем о себе на соревнованиях в параллельном гигантском слаломе, но впервые россияне подходят к олимпийским стартам по сноуборду в роли главных фаворитов.

Успех российской школы именно в гигантском слаломе объяснял президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров в интервью ТАСС:

— Это результат системной работы, мы не достигли успеха за два дня. Мы шли к таким результатам еще с конца 1990-х и начала 2000-х годов. В тот момент, когда я сам начинал тренировать, наши сегодняшние результаты казались недостижимыми. Сейчас выстроена система, которая работает на местах. Есть тренерская вертикаль, специалисты понимают, куда передают спортсменов и для чего. У нас большая скамейка запасных в параллельных дисциплинах, главное — сохранить эти традиции, — заявил Тихомиров.

Наши главные звезды — Дмитрий Логинов и София Надыршина. На прошлогоднем чемпионате мира Логинов и Надыршина принесли нам золотые медали, а София еще и уверенно лидирует в зачете Кубка мира нынешнего сезона (Логинов в мужской таблице идет третьим). Но сюрприз могли преподнести и другие наши сноубордисты. Например, Андрей и Наталья Соболевы. Первый выигрывал в параллельном гигантском слаломе золото на ЧМ-2015, а его сестра Наташа взяла серебро мирового первенства в 2019-м. Не стоит забывать и про героя Сочи-2014 Вика Уайлда. Российского американца уже сбросили со счетов, но накануне Игр он заявил в интервью «СЭ», что в Пекине мы увидим того самого Вика Уайлда, который стал двукратным олимпийским чемпионом.

Утренняя квалификация прошла для нас не без потерь. К сожалению, Андрей и Наталья Соболевы не смогли пробиться в топ-16. Не самый лучший день для семьи Соболевых! Зато в основную сетку пробилась молодая Полина Смоленцова. Еще один неприятный итог в мужской квалификации — Вик Уайлд и Дмитрий Логинов попали в 1/8 друг на друга, лишив Россию надежд на двойной подиум.

Основная часть для нас сразу же началась с катастрофы в женской сетке. Неожиданно в 1/8 вылетела София Надыршина. Она допустила ошибку на середине дистанции и в итоге проиграла голландке Мишель Деккер 0,03 секунды. Затем из борьбы за четвертьфинал выбыла и Полина Смоленцова.

«Вначале я лидировала, но была ошибка. Да, три сотые секунды уступила, но это много. Конечно, я расстроена, а чему тут радоваться? Но у меня не было тренировок. Я прилетела вчера вечером. Спасибо нашей федерации, что смогли все организовать и я приехала сюда. Не знаю, как сложилось бы, если бы я нормально тут тренировалась. Если бы не карантин, может, все было бы лучше, а может, и хуже. Тренировки — это большая часть. Я знаю, что на меня рассчитывали. А я подвела. Да, я провела две недели без тренировок. Так получилось, что ты не показываешь свои силовые данные. Лучше бы уже выпускали всех с коронавирусом с дистанции. Считаю, очень плохо, что сейчас деление идет на Олимпиаде по отрицательным тестам», — заявила Надыршина.

Уайлд выбил лидера нашей сборной

Мужская часть тоже началась для нас с сенсации. Опытный Вик Уайлд выбил Дмитрия Логинова. Таким образом оба лидера нашей сборной вылетели в самом начале.

А Уайлд в четвертьфинале попал на корейца Ли Санхо, который квалифицировался в основную часть с первым временем. Наш двукратный олимпийский чемпион весь заезд держался наравне с сильнейшим соперником, а в конце вырвал победу на 0,01 секунды! В полуфинале Вика ждал словенец Тим Мастняк. Почти всю дистанцию россиянин прошел с небольшим преимуществом, но в конце допустил ошибку и отпустил соперника в финал.

К сожалению, долгожданного золота мы не дождались. Но еще оставался шанс на бронзовую медаль. В борьбе за нее Уайлду противостоял итальянец Роланд Фишналлер. И в этом заезде повторился сценарий четвертьфинала: Уайлд немного уступал по дистанции, но вырвал победу! Опытнейший Вик Уайлд творит сенсацию и берет в Пекине медаль.

Увы, вторые Игры подряд российскому сноуборду не получается увезти золото в параллельном гигантском слаломе. Хотя в этот раз у нас для этого были все возможности в виде двух очень сильных спортсменов, входящих в топ Кубка мира. Но история Вика Уайлда уже дает повод для оптимизма. Теперь ждем побед наших звезд в Милане.