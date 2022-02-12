Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 13 февраля

На Олимпиаде-2022 13 февраля разыграют семь комплектов медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в воскресенье, 13 февраля, разыграют семь комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

13 февраля, воскресенье (время московское)

Лыжи

10.00 Мужчины. Эстафета. 4х10 км (Первый)

Наши: Александр Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.

Биатлон

12.00 Женщины. Гонка преследования (Первый)

Наши: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова.

13.45 Мужчины. Гонка преследования (Россия 1)

Наши: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов.

Коньки

16.00 Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала (Matchtv.ru)

Наши: Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров.

16.56 Женщины. 500 м (Matchtv.ru)

Наши: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова.

Бобслей

4.30 Женщины. Монобоб. Первый заезд (Матч Страна)

6.00 Женщины. Монобоб. Второй заезд (Матч Страна)

Наши: Надежда Сергеева.

Фристайл

5.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1 (Matchtv.ru)

Наши: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

6.01 Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2 (Matchtv.ru)

14.00 Женщины. Акробатика. Квалификация 1 (Матч Игра)

Наши: Любовь Никитина, Евгения Пантюхова, Анастасия Прыткова.

14.45 Женщины. Акробатика. Квалификация 2 (Матч Игра)

Горные лыжи

5.15 Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка (Матч Арена)

Наши: Александр Андриенко, Иван Кузнецов.

6.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд

8.45 Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка (Matchtv.ru)

Керлинг

4.05 Мужчины. Групповой турнир

Норвегия — Швеция

Китай — Великобритания

США — Канада

Италия — РОССИЯ (Matchtv.ru)

9.05 Женщины. Групповой турнир

Дания — Великобритания

США — Швеция

Корея — Китай

Швейцария — Канада

15.05 Мужчины. Групповой турнир

Великобритания — Дания

Швейцария — Италия

Китай — США

Хоккей

7.10 Мужчины. Групповой турнир

Словакия — Латвия (Матч Игра)

11.40 Мужчины. Групповой турнир

Финляндия — Швеция (Матч Игра)

16.10 Мужчины. Групповой турнир

Китай — Канада

США — Германия (Матч Арена)

Шорт-трек

14.00 Мужчины. 500 м. 1/4 финала (Матч Арена)

Наши: Павел Ситников, Константин Ивлиев.

14.27 Мужчины. 500 м. 1/2 финала (Матч Арена)

14.35 Женщины. Эстафета. Финал В (Матч Арена)

Сборная России выступит в финале B.

14.44 Женщины. Эстафета Финал А (Матч Арена)

15.09 Мужчины. 500 м. Финал В (Матч Арена)

15.14 Мужчины. 500 м. Финал А (Матч Арена)

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация

Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Сагдеев, Роман Трофимов.