Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 13 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
13 февраля, воскресенье (время московское)
Лыжи
10.00 Мужчины. Эстафета. 4х10 км (Первый)
Наши: Александр Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.
Биатлон
12.00 Женщины. Гонка преследования (Первый)
Наши: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова.
13.45 Мужчины. Гонка преследования (Россия 1)
Наши: Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов.
Коньки
16.00 Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала (Matchtv.ru)
Наши: Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров.
16.56 Женщины. 500 м (Matchtv.ru)
Наши: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова.
Бобслей
4.30 Женщины. Монобоб. Первый заезд (Матч Страна)
6.00 Женщины. Монобоб. Второй заезд (Матч Страна)
Наши: Надежда Сергеева.
Фристайл
5.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1 (Matchtv.ru)
Наши: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
6.01 Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2 (Matchtv.ru)
14.00 Женщины. Акробатика. Квалификация 1 (Матч Игра)
Наши: Любовь Никитина, Евгения Пантюхова, Анастасия Прыткова.
14.45 Женщины. Акробатика. Квалификация 2 (Матч Игра)
Горные лыжи
5.15 Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка (Матч Арена)
Наши: Александр Андриенко, Иван Кузнецов.
6.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд
8.45 Мужчины. Гигантский слалом. Вторая попытка (Matchtv.ru)
Керлинг
4.05 Мужчины. Групповой турнир
Норвегия — Швеция
Китай — Великобритания
США — Канада
Италия — РОССИЯ (Matchtv.ru)
9.05 Женщины. Групповой турнир
Дания — Великобритания
США — Швеция
Корея — Китай
Швейцария — Канада
15.05 Мужчины. Групповой турнир
Великобритания — Дания
Швейцария — Италия
Китай — США
Хоккей
7.10 Мужчины. Групповой турнир
Словакия — Латвия (Матч Игра)
11.40 Мужчины. Групповой турнир
Финляндия — Швеция (Матч Игра)
16.10 Мужчины. Групповой турнир
Китай — Канада
США — Германия (Матч Арена)
Шорт-трек
14.00 Мужчины. 500 м. 1/4 финала (Матч Арена)
Наши: Павел Ситников, Константин Ивлиев.
14.27 Мужчины. 500 м. 1/2 финала (Матч Арена)
14.35 Женщины. Эстафета. Финал В (Матч Арена)
Сборная России выступит в финале B.
14.44 Женщины. Эстафета Финал А (Матч Арена)
15.09 Мужчины. 500 м. Финал В (Матч Арена)
15.14 Мужчины. 500 м. Финал А (Матч Арена)
Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Сагдеев, Роман Трофимов.