Донских и Пауль вышли в полуфинал борд-кросса Олимпиады-2022

Российские сноубордисты Даниил Донских и Кристина Пауль вышли в полуфинал борд-кросса в смешанных парах Олимпиады-2022.

Донских показал второй результат у мужчин, Пауль стала первой у женщин. Таким образом, российская команда вышла в полуфинал олимпийского турнира.

Со второго места в полуфинал вышла команда из Канады, американская и французская команды не прошли в следующую стадию. Полуфинал борд-кросса пройдет сегодня, 12 февраля и начнется не ранее 5:50 (мск).