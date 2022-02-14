Хадарин не смог пройти квалификацию Олимпиады в биг-эйре
14 февраля на Олимпиаде в Пекине завершилась квалификация в дисциплине биг-эйр у мужчин.
Российский сноубордист Владислав Хадарин показал результат — 104,25. Он не смог пройти в финальный раунд, заняв 19-е место.
В финал прошли спортсмены, занявшие первые двенадцать позиций.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Биг-эйр
Квалификация
1. Макс Пэррот (Канада) — 164,75
2. Такеру Оцука (Япония) — 160,00
3. Редмонд Джерард (США) — 158,75
4. Хироаки Кунитаке (Япония) — 158,25
5. Су Йи Мин (Китай) — 155,25
6. Маркус Клевеланн (Норвегия) — 151,50
7. Свен Торгрен (Швеция) — 151,00
8. Крейг Макморрис (Канада) — 147,25
9. Монс Ройсланн (Норвегия) — 146,50
10. Крис Корнинг (США) — 146,00
11. Ник ван дер Велден (Нидерланды) — 142,75
12. Дарси Шарп (Канада) — 142,00...
19. Владислав Хадарин (Россия) — 104,25