Хадарин не смог пройти квалификацию Олимпиады в биг-эйре

14 февраля на Олимпиаде в Пекине завершилась квалификация в дисциплине биг-эйр у мужчин.

Российский сноубордист Владислав Хадарин показал результат — 104,25. Он не смог пройти в финальный раунд, заняв 19-е место.

В финал прошли спортсмены, занявшие первые двенадцать позиций.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Биг-эйр

Квалификация

1. Макс Пэррот (Канада) — 164,75

2. Такеру Оцука (Япония) — 160,00

3. Редмонд Джерард (США) — 158,75

4. Хироаки Кунитаке (Япония) — 158,25

5. Су Йи Мин (Китай) — 155,25

6. Маркус Клевеланн (Норвегия) — 151,50

7. Свен Торгрен (Швеция) — 151,00

8. Крейг Макморрис (Канада) — 147,25

9. Монс Ройсланн (Норвегия) — 146,50

10. Крис Корнинг (США) — 146,00

11. Ник ван дер Велден (Нидерланды) — 142,75

12. Дарси Шарп (Канада) — 142,00...

19. Владислав Хадарин (Россия) — 104,25