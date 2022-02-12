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Сегодня, 07:41

Сноубордистка Пауль: «Из-за погоды мы как будто две разные трассы ехали»

Сергей Разин
корреспондент

Российские сноубордисты Даниил Донских и Кристина Пауль подвели итоги выступления в борд-кроссе в смешанных парах на Олимпиаде-2022.

«Дело в том, что, когда человеку уже нечего терять и он едет из последних сил, он из кожи вон вылезет и добьется чего-либо. Я старался и пытался делать все на максимуме», — приводит слова Донских ТАСС.

«Если сравнивать с индивидуальной гонкой, из-за погоды мы как будто две разные трассы ехали, — сказала Пауль. — Нам понадобилось два спуска, чтобы понять трассу. И мы счастливы, что наш профессионализм не подвел нас, и мы поняли, сообразили и проехали эту трассу».

Донских и Пауль заняли последнее место в малом финале борд-кросса. Россияне показали четвертое время в своих заездах и заняли последнее, четвертое место в малом финале. Российская команда стала восьмой в итоговом зачете турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/13688031
Олимпиада
Кристина Пауль
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