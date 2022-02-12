Австралийская сноубордистка после падения покинула трассу на носилках

Австралийская сноубордистка Бель Брокхофф получила травму при падении в четвертьфинале борд-кросса в миксте на Олимпиаде-2022.

29-летняя австралийка неудачно упала и не смогла самостоятельно подняться. Медики эвакуировали спортсменку на специальных носилках.

Ранее Вендула Хопьякова из Чехии получила серьезную травму во время заезда 1/8 финала в борд-кроссе в личном первенстве. Во время входа в один из поворотов Хопьякова передней частью своей доски зацепила заднюю часть доски россиянки Кристины Пауль.