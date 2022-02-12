Донских и Пауль не смогли выйти в финал борд-кросса Олимпиады-2022

Российские сноубордисты Даниил Донских и Кристина Пауль не смогли выйти в большой финал борд-кросса в смешанных парах Олимпиады-2022.

Донских занял последнее место в заезде у мужчин, Пауль стала последней у женщин. Таким образом, российская команда стала четвертой и не вышла в большой финал, однако примет участие в малом финале, где россияне поборятся за пятое место.

В финале за золото поборятся две команды из Италии, а также команды США и Канады. В малом финале примут участие Россия, Великобритания, Германия и Швейцария.