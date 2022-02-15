Австрийка Гессер завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в биг-эйре
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал в дисциплине биг-эйр у женщин.
Золотую медаль завоевала австрийка Анна Гессер с результатом 185,50. Серебро у новозеландки Зои Садовски (177,00), замкнула тройку призерок японка Кокомо Мурасе (171,50).
Для Садовски это вторая медаль на Играх в Пекине — ранее 30-летняя спортсменка завоевала золото в слоупстайле.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Биг-эйр
Финал
1. Анна Гассер (Австрия) — 185,50
2. Зои Садовски (Новая Зеландия) — 177,00
3. Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50
4. Рейра Ивабути (Япония) — 166,00
5. Ге Ронг (Китай) — 160,00
6. Мелисса Пеперкамп (Нидерланды) — 141,75
7. Джасмин Бэрд (Канада) — 130,00
8. Лори Блуэн (Канада) — 115,00
9. Тесс Коди (Австралия) — 114,75
10. Анника Морган (Германия) — 88,00
11. Мияби Оницука (Япония) — 65,25
12. Хэйли Лэнгленд (США) — 53,25