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Сегодня, 13:10

«Не планирую переезжать из Москвы. Я уставал от жизни в США». Вик Уайлд — о бронзе в Пекине и своем будущем

Вик Уайлд рассказал о своем будущем после бронзы на Олимпиаде-2022 в Пекине
Сергей Федоров
,  
Артем Бухаев
,  
Мария Куцубеева
Вик Уайлд.
Фото AFP
Русский американец пополнил свою олимпийскую коллекцию медалей в тот момент, когда от него этого уже никто не ждал.

Олимпийские игры-2022. Сноуборд.
Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Бенжамин Карл (Австрия)
2. Тим Мастнак (Словения)
3. Вик Уайлд (Россия)
4. Роланд Фишналлер (Италия)

Четвертый медальный день Олимпийских игр в Пекине принес России бронзовую медаль в сноуборде. Натурализованный американец Вик Уайлд пропал из слаломной элиты после двух золотых медалей на Играх в Сочи. Но сейчас, когда все ждали медалей от молодых Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной, именно опытный Уайлд вновь добыл для России олимпийскую награду. После церемонии награждения двукратный олимпийский чемпион ответил на вопросы журналистов.

Я сделал одну ошибку, которая лишила меня золота

— Вик, бронзовая медаль спустя восемь лет после успеха в Сочи. Как ощущения?

— Если быть честным, то я всегда хотел брать золотые медали. Но в большинстве случаев я выигрывал бронзу. Сражение за бронзу — это очень интересная ситуация. Ты уже уступил в борьбе за первую позицию, но тебе нужно срочно собраться на новый заезд. И если ты проиграешь — не получаешь ничего. В большом финале ты можешь взять как золото, так и серебро. Пересечение финишной линии — это очень эмоциональный момент. Мне часто приходилось бывать в таких ситуациях. И я всегда старался превозмочь себя.

8&nbsp;января. Чжанцзякоу. Вик Уайлд. Герой Сочи-2014 спас Россию от провала в сноуборде! Сенсация от Вика Уайлда

— Вы довольны бронзой?

— Это особенный день для меня. Я не думал, что могу сделать это снова. Когда я начал выступление, слышал, как люди кричали мне. Я сделал одну ошибку, которая, возможно, лишила меня золотой медали.

— Что дальше?

— В ближайшие несколько дней я буду думать о возможном завершении карьеры. В этом сезоне у меня не было никаких травм, мое тело в прекрасном состоянии. Все отлично.

— Вы верили, что сможете добиться олимпийской медали? У вас был спад после золотого Сочи.

— После Сочи-2014 мои результаты немного пошли на спад. Без сомнений. Выигрывать две золотые медали в Сочи-2014 было невероятно. Это было какое-то сумасшествие. Это момент, за который я горд больше всего в своей карьере.

В США люди вечно что-то забывают

— Как и где вы сейчас живете?

— Жизнь великолепна. Я разведен, но все еще живу в Москве, где у меня есть небольшой бизнес. Также я занимаюсь сноубордом. Я до сих пор живу в России. Я не планирую переезжать. Есть только одна вещь, которая меня беспокоит, — в России часто говорят: «Ты американец, ты американец». Я им отвечаю: «Но знаешь, я до сих пор тут!» Я не очень люблю, когда люди так себя ведут.

Вик Уайлд. Бронза Вика в сноуборде — это триумф или слабое утешение? Что случилось с фаворитами из России?

— Вы правда не планируете возвращаться в США?

— Мне часто раньше задавали вопросы о гражданстве. Но я в самой лучшей ситуации. Я бы никогда не изменил свое решение. Уже около 10 лет я выступаю за Россию. Мне невероятно повезло, что я делал это. Я очень уставал от жизни в США. Люди там вечно что-то забывают! Сейчас моя жизнь абсолютно прекрасна.

— Можете ли вы рассказать, что у вас за бизнес?

— Нет, лучше не буду рассказывать! Потихоньку развиваю его в Москве.

— Что дальше?

— Я просто рад, что смог снова выступить на высоком уровне. Хочу сейчас просто насладиться этим моментом. О своем будущем в спорте я подумаю в другой раз.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Вик Уайлд
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Бронза Вика в сноуборде — это триумф или слабое утешение? Что случилось с фаворитами из России?
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