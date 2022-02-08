Русский американец пополнил свою олимпийскую коллекцию медалей в тот момент, когда от него этого уже никто не ждал.

Олимпийские игры-2022. Сноуборд.

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Вик Уайлд (Россия)

4. Роланд Фишналлер (Италия)

Четвертый медальный день Олимпийских игр в Пекине принес России бронзовую медаль в сноуборде. Натурализованный американец Вик Уайлд пропал из слаломной элиты после двух золотых медалей на Играх в Сочи. Но сейчас, когда все ждали медалей от молодых Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной, именно опытный Уайлд вновь добыл для России олимпийскую награду. После церемонии награждения двукратный олимпийский чемпион ответил на вопросы журналистов.

Я сделал одну ошибку, которая лишила меня золота

— Вик, бронзовая медаль спустя восемь лет после успеха в Сочи. Как ощущения?

— Если быть честным, то я всегда хотел брать золотые медали. Но в большинстве случаев я выигрывал бронзу. Сражение за бронзу — это очень интересная ситуация. Ты уже уступил в борьбе за первую позицию, но тебе нужно срочно собраться на новый заезд. И если ты проиграешь — не получаешь ничего. В большом финале ты можешь взять как золото, так и серебро. Пересечение финишной линии — это очень эмоциональный момент. Мне часто приходилось бывать в таких ситуациях. И я всегда старался превозмочь себя.

— Вы довольны бронзой?

— Это особенный день для меня. Я не думал, что могу сделать это снова. Когда я начал выступление, слышал, как люди кричали мне. Я сделал одну ошибку, которая, возможно, лишила меня золотой медали.

— Что дальше?

— В ближайшие несколько дней я буду думать о возможном завершении карьеры. В этом сезоне у меня не было никаких травм, мое тело в прекрасном состоянии. Все отлично.

— Вы верили, что сможете добиться олимпийской медали? У вас был спад после золотого Сочи.

— После Сочи-2014 мои результаты немного пошли на спад. Без сомнений. Выигрывать две золотые медали в Сочи-2014 было невероятно. Это было какое-то сумасшествие. Это момент, за который я горд больше всего в своей карьере.

В США люди вечно что-то забывают

— Как и где вы сейчас живете?

— Жизнь великолепна. Я разведен, но все еще живу в Москве, где у меня есть небольшой бизнес. Также я занимаюсь сноубордом. Я до сих пор живу в России. Я не планирую переезжать. Есть только одна вещь, которая меня беспокоит, — в России часто говорят: «Ты американец, ты американец». Я им отвечаю: «Но знаешь, я до сих пор тут!» Я не очень люблю, когда люди так себя ведут.

— Вы правда не планируете возвращаться в США?

— Мне часто раньше задавали вопросы о гражданстве. Но я в самой лучшей ситуации. Я бы никогда не изменил свое решение. Уже около 10 лет я выступаю за Россию. Мне невероятно повезло, что я делал это. Я очень уставал от жизни в США. Люди там вечно что-то забывают! Сейчас моя жизнь абсолютно прекрасна.

— Можете ли вы рассказать, что у вас за бизнес?

— Нет, лучше не буду рассказывать! Потихоньку развиваю его в Москве.

— Что дальше?

— Я просто рад, что смог снова выступить на высоком уровне. Хочу сейчас просто насладиться этим моментом. О своем будущем в спорте я подумаю в другой раз.