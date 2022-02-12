Американцы Баумгартнер и Джекобеллис завоевали золотые медали в борд-кроссе Олимпиады-2022
Американские сноубордисты Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис завоевали золотые медали борд-кросса в смешанных парах Олимпиады-2022.
Серебро у Омара Визитина и Микелы Мойолы из Италии, замкнули тройку призеров канадцы Элиот Гронден и Мариета О'Дин.
Ранее Джекобеллис завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в борд-кроссе в личном первенстве.
Российская пара Даниил Донских и Кристина Пауль стали восьмыми в общем зачете турнира.
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