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Сегодня, 06:25

Американцы Баумгартнер и Джекобеллис завоевали золотые медали в борд-кроссе Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент

Американские сноубордисты Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис завоевали золотые медали борд-кросса в смешанных парах Олимпиады-2022.

Серебро у Омара Визитина и Микелы Мойолы из Италии, замкнули тройку призеров канадцы Элиот Гронден и Мариета О'Дин.

Ранее Джекобеллис завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в борд-кроссе в личном первенстве.

Российская пара Даниил Донских и Кристина Пауль стали восьмыми в общем зачете турнира.

Олимпиада
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Донских и Пауль стали восьмыми в борд-кроссе Олимпиады-2022
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