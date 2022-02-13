Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 14 февраля

На Олимпиаде-2022 14 февраля разыграют четыре комплекта медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в понедельник, 14 февраля, разыграют четыре комплекта медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

14 февраля, понедельник (время московское)

Фигурное катание

4.15 Танцы. Произвольный танец (Первый)

Наши: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Вероника Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Бобслей

4.30 Женщины. Монобоб. Третий заезд (Матч Арена)

6.00 Женщины. Монобоб. Четвертый заезд (Матч Арена)

Наши: Надежда Сергеева.

15.05 Мужчины. Двойки. Первый заезд (Матч Арена)

16.40 Мужчины. Двойки. Второй заезд (Матч Арена)

Наши: Максим Андрианов/Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев.

Сноуборд

4.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация

Наши: Екатерина Косова.

8.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (Матч Страна)

Наши: Владислав Хадарин.

Фристайл

5.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация (Матч Страна)

Наши: Ксения Орлова, Анастасия Таталина.

9.00 Женщины. Акробатика. Квалификация 1

Наши: Любовь Никитина, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова.

9.45 Женщины. Акробатика. Квалификация 2

14.00 Женщины. Акробатика. Финал 1 (Matchtv.ru)

15.00 Женщины. Акробатика. Финал 2 (Matchtv.ru)

Керлинг

4.05 Женщины. Групповой турнир

Канада — РОССИЯ (Matchtv.ru)

Китай — Япония

США — Корея

9.05 Мужчины. Групповой турнир

РОССИЯ — Швеция (Matchtv.ru)

Канада — Италия

Дания — Норвегия

Швейцария — Великобритания

15.05 Женщины. Групповой турнир

Дания — РОССИЯ (Matchtv.ru)

Швейцария — Швеция

Великобритания — Канада

Япония — Корея

Хоккей

7.10 Женщины. 1/2 финала

Канада — Швейцария (Matchtv.ru)

16.10 Женщины. 1/2 финала

США — Финляндия (Matchtv.ru)

Прыжки с трамплина

14.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин. Первый раунд (Matchtv.ru)

Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.

15.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин. Второй раунд (Matchtv.ru)

Горные лыжи

8.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд

Наши: Юлия Плешкова.

Двоеборье

9.00 Мужчины. Тренировочные прыжки

Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.