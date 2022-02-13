Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 14 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
14 февраля, понедельник (время московское)
Фигурное катание
4.15 Танцы. Произвольный танец (Первый)
Наши: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Вероника Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Бобслей
4.30 Женщины. Монобоб. Третий заезд (Матч Арена)
6.00 Женщины. Монобоб. Четвертый заезд (Матч Арена)
Наши: Надежда Сергеева.
15.05 Мужчины. Двойки. Первый заезд (Матч Арена)
16.40 Мужчины. Двойки. Второй заезд (Матч Арена)
Наши: Максим Андрианов/Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев.
Сноуборд
4.30 Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Наши: Екатерина Косова.
8.30 Мужчины. Биг-эйр. Квалификация (Матч Страна)
Наши: Владислав Хадарин.
Фристайл
5.00 Женщины. Слоупстайл. Квалификация (Матч Страна)
Наши: Ксения Орлова, Анастасия Таталина.
9.00 Женщины. Акробатика. Квалификация 1
Наши: Любовь Никитина, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова.
9.45 Женщины. Акробатика. Квалификация 2
14.00 Женщины. Акробатика. Финал 1 (Matchtv.ru)
15.00 Женщины. Акробатика. Финал 2 (Matchtv.ru)
Керлинг
4.05 Женщины. Групповой турнир
Канада — РОССИЯ (Matchtv.ru)
Китай — Япония
США — Корея
9.05 Мужчины. Групповой турнир
РОССИЯ — Швеция (Matchtv.ru)
Канада — Италия
Дания — Норвегия
Швейцария — Великобритания
15.05 Женщины. Групповой турнир
Дания — РОССИЯ (Matchtv.ru)
Швейцария — Швеция
Великобритания — Канада
Япония — Корея
Хоккей
7.10 Женщины. 1/2 финала
Канада — Швейцария (Matchtv.ru)
16.10 Женщины. 1/2 финала
США — Финляндия (Matchtv.ru)
Прыжки с трамплина
14.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин. Первый раунд (Matchtv.ru)
Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.
15.00 Мужчины. Командные соревнования. Большой трамплин. Второй раунд (Matchtv.ru)
Горные лыжи
8.00 Женщины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд
Наши: Юлия Плешкова.
Двоеборье
9.00 Мужчины. Тренировочные прыжки
Наши: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.