Лидеры нашей сборной и Кубка мира София Надыршина и Дмитрий Логинов не смогли пробиться даже в четвертьфинал.

Олимпийские игры-2022. Сноуборд.

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Вик Уайлд (Россия)

4. Роланд Фишналлер (Италия)

Олимпиада-2022 каждый день приносит сюрпризы. Ожидали ли мы бронзу во фристайле в женском могуле? Ну так, слегка надеялись, но особых надежд не было. Серебро в командных прыжках с трамплина? О таком и не мечталось. Зато в сноуборде притязания были огромные: 18-летняя София Надыршина на чемпионате мира завоевала золото и серебро, 22-летний Дмитрий Логинов — вообще уже трехкратный победитель мировых первенств. Золотой медалист Олимпийских игр в Сочи Вик Уайлд уже не считался фаворитом в Пекине, но все равно о нем помнили все болельщики сноуборда. Но получилось совсем не так, как все ожидали, — в сноуборде, где россияне могли бы брать несколько медалей, в том числе золотых, едва не случился провал.

Карантинная неудача Надыршиной и очередной триумф Ледецки

Вообще соревнования в параллельном слаломе — достаточно зрелищная дисциплина. Спортсмены участвуют в заездах по двое, преодолевают трассу с несколькими десятками ворот и пытаются выиграть у соперника. И все.

По итогам квалификации все было неплохо — у девушек в финал с четвертого места пробилась лидер сборной София Надыршина, Полина Смоленцова — с девятого. А вот призер чемпионата мира Наталья Соболева и Милена Быкова в финальных раундах не участвовали — квалификацию они пройти не сумели.

София и Полина дальше 1/8 финала не прошли — и это особенно обидно в случае с Надыршиной. Она проиграла нидерландке Мишель Деккер три сотые секунды. Причем в этом заезде россиянка лидировала, но ошиблась по ходу трассы — как она сама объяснила, пошла по низам и упустила драгоценное время. Нужно было делать заходы на повороты чуть выше, чтобы более качественно входить в них. Но причина такого выступления не совсем из-за этих недочетов — Соня только вчера вечером прилетела в Пекин и пропустила все тренировки. Виной тому двухнедельный карантин, который чемпионке мира пришлось отсидеть перед Олимпиадой. А ведь в интервью Olympics Надыршина говорила, что опасается именно этого — приходилось жестко себя ограничивать, самоизолироваться и практически перестать общаться со всеми вокруг. И не помогло. Да, сноубордистке всего 18, но она правильно заметила после неудачного заезда, что непонятно, что будет через четыре года. Брать свое надо здесь и сейчас, несмотря на все внешние и внутренние обстоятельства.

София Надыршина. Фото AFP Фото AFP

— Конечно, расстроена, а чему тут радоваться? Я прилетела вчера вечером, не было времени. Непонятно, что будет через четыре года. Как сложилось, так и сложилось. Нечего добавить. Что было бы, если бы не карантин? Не знаю, может быть, лучше, а может, и хуже. Тренировки — это большая часть. Я знаю, что на меня рассчитывали. А я подвела.

А победительницей, как и в 2018 году, стала чешка Эстер Ледецка. Она настолько уверенно проходила все заезды, что соперницы сами ошибались в присутствии олимпийской чемпионки — еще до выступлений в Пекине Ледецка уже была двукратной золотой медалисткой Игр. Причем выиграла она четыре года назад и в сноуборде, и в горных лыжах, что делает ее еще более уникальной спортсменкой. В Пхенчхане Ледецка стала единственной девушкой, кто решил хотя бы попробовать поучаствовать в двух разных видах. В Пекине она повторит свой корейский путь — половина уже выполнена, остались соревнования в горнолыжном супергиганте.

Олимпийское возвращение Уайлда на подиум

Мужские соревнования двигались по тому же печальному сценарию, что и женские. Андрей Соболев, чемпион мира-2015, не прошел квалификацию, а Дмитрий Логинов и Вик Уайлд схлестнулись в 1/8 финала. Сразу было понятно, что дальнейший путь продолжит только один из них. Казалось, что все преимущество у Логинова, который и на добрый десяток с лишним лет моложе, и трижды за последние годы выигрывал чемпионаты мира. Но Дмитрий вообще не сумел финишировать в том заезде, так что в четвертьфинал прошел 35-летний Уайлд.

В последнее время у русского американца не было никаких результатов. В Пхенчхане он не смог преодолеть 1/8 финала, проиграв Роланду Фишналлеру из Италии (причем почти секунду!). Тренировки в Красноярске пришлось тоже прекратить, переехать в Татарстан — все уже намекали на возраст, пересмотрев, видимо, фигурнокатательные соревнования у женщин. Уайлд же вышел в четвертьфинале против лидера квалификации Санхо Ли из Кореи и обыграл его на сотую секунды. Кореец, кстати, у себя дома четыре года назад взял серебро.

В полуфинале Вику все-таки не хватило — сказались собственные ошибки, допущенные по ходу заезда, и он уступил место в большом финале Тиму Мастнаку из Словении. Тот в итоге стал вторым, лидировав по ходу гонки за золото, и уступил Бенджамину Карлу из Австрии. А Уайлд, на которого перед Пекином никто не рассчитывал, взял бронзу — третью олимпийскую медаль. Она была практически такой же ценной, как и два золота в Сочи: спортсмен проигрывал по ходу бронзового финала, но вырвал победу. А победил он не кого-нибудь, а того самого Фишналлера из Италии. После заезда Вик даже расплакался, но это вполне объяснимо — после стольких лет неудач Уайлд снова на пьедестале Олимпиады.

Вик Уайлд. Фото Reuters

И, кстати, про возраст — чемпиону Бенджамину Карлу в этом году исполняется 37 лет. Серебряному призеру Мастнаку — уже 31. Фишналлеру будет вообще 42. Почему нужно было списывать из-за возраста Вика Уайлда, которому всего 35? Результатов и правда не было, но это не повод считать, что он не может бороться за медали из-за четвертого десятка лет. Во многих видах спорта можно выигрывать и в 35, и в 40 лет — и это считается нормой, а не исключением. Расцвет спортсменов приходится не на 15, а на 25 и более лет.

Уайлд сказал, что если завоюет медаль на Играх, то завершит карьеру. И если он и правда больше не выступит на соревнованиях, то у нас еще есть кому бороться за призовые места. А его бронза на Олимпиаде будет только отличным примером для всех любителей предлагать завершить карьеру при каких-то неудачах, списывая их на возраст. Логинов и Надыршина, например, в дальнейшем должны побороться за медали — главное, чтобы обстоятельства, от них не зависящие, не сильно вмешивались в подготовку.