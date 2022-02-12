Сноубордист Уайлд заявил, что еще не принял решение по поводу продолжения карьеры

Российский сноубордист Виктор Уайлд заявил, что пока не принял решение касательно будущего своей спортивной карьеры.

«Я не думаю сейчас об этом. В Китае все было отлично, я очень рад и все. У меня еще нет решения, я буду говорить об этом позже. Не знаю, сколько времени займет принятие решения, я сообщу, как буду готов», — сказал Уайлд ТАСС.

В субботу Уайлд вместе с российскими спортсменами вернулся в Москву после выступления на Олимпиаде в Пекине. 8 февраля россиянин завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. После этого он заявил, что примет решение о завершении или продолжении карьеры в течение следующих нескольких дней. Ранее 35-летний спортсмен говорил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.