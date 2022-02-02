Олимпиада-2022, сноуборд, мужчины: расписание соревнований

Мужчины разыграют шесть золотых медалей Олимпийских игр-2022 в сноуборде

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по сноуборду среди мужчин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: параллельный гигантский слалом — Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд; биг-эйр / слоупстайл — Владислав Хадарин; сноубордкросс — Даниил Донских.

Олимпийские игры-2022. Сноуборд, мужчины (время начала — московское)