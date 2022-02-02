Олимпиада-2022, сноуборд, мужчины: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по сноуборду среди мужчин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: параллельный гигантский слалом — Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд; биг-эйр / слоупстайл — Владислав Хадарин; сноубордкросс — Даниил Донских.
Олимпийские игры-2022. Сноуборд, мужчины (время начала — московское)
6 февраля, воскресенье
Слоупстайл, квалификация. 07:30
7 февраля, понедельник
Слоупстайл. Финал. 07:00
8 февраля, вторник
Параллельный гигантский слалом, квалификация. 06:07
Параллельный гигантский слалом, 1/8 финала. 09:48
Параллельный гигантский слалом, четвертьфинал. 10:06
Параллельный гигантский слалом, полуфинал. 10:30
Параллельный гигантский слалом. За 3-е место. 10:43
Параллельный гигантский слалом. Финал. 10:48
9 февраля, среда
Хаф-пайп, квалификация. 07:30
10 февраля, четверг
Борд-кросс, квалификация. 06:15
Борд-кросс. Финал. 09:00
11 февраля, пятница
Хаф-пайп. Финал. 04:30
12 февраля, суббота
Микст. Борд-кросс. Финал. 05:00
14 февраля, понедельник
Биг-эйр, квалификация. 08:30
15 февраля, вторник
Биг-эйр. Финал. 08:00