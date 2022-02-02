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Сегодня, 22:35

Олимпиада-2022, сноуборд, мужчины: расписание соревнований

Мужчины разыграют шесть золотых медалей Олимпийских игр-2022 в сноуборде
Сноуборд.
Фото Getty Images

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по сноуборду среди мужчин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: параллельный гигантский слалом — Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев, Вик Уайлд; биг-эйр / слоупстайл — Владислав Хадарин; сноубордкросс — Даниил Донских.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Сноуборд, мужчины (время начала — московское)

6 февраля, воскресенье

Слоупстайл, квалификация. 07:30

7 февраля, понедельник

Слоупстайл. Финал. 07:00

8 февраля, вторник

Параллельный гигантский слалом, квалификация. 06:07
Параллельный гигантский слалом, 1/8 финала. 09:48
Параллельный гигантский слалом, четвертьфинал. 10:06
Параллельный гигантский слалом, полуфинал. 10:30
Параллельный гигантский слалом. За 3-е место. 10:43
Параллельный гигантский слалом. Финал. 10:48

9 февраля, среда

Хаф-пайп, квалификация. 07:30

10 февраля, четверг

Борд-кросс, квалификация. 06:15
Борд-кросс. Финал. 09:00

11 февраля, пятница

Хаф-пайп. Финал. 04:30

12 февраля, суббота

Микст. Борд-кросс. Финал. 05:00

14 февраля, понедельник

Биг-эйр, квалификация. 08:30

15 февраля, вторник

Биг-эйр. Финал. 08:00

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/snowboard/
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