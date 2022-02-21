Уайлд рассказал, что отпраздновал с друзьями свою медаль Олимпиады в Пекине
Сноубордист Уайлд рассказал, как отпраздновал свою медаль Олимпиады в Пекине
Российский сноубордист Вик Уайлд подвел личные итоги зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
— Как вы отпраздновали свою медаль?
—Была вечеринка с друзьями, было очень весело и все. Очень просто!
—Президент Федерации сноуборда хотел видеть вас в качестве тренера сборной, что вы думаете об этом?
— Спасибо, но сейчас я не хочу быть тренером. Это была шутка. Я спортсмен. Почему я тренер? Нужно больше золота!
— Что вы думаете об этом шоу?
— Интересно! Я очень рад видеть всех людей здесь.
— Сказал, что не видишь себя тренером, но ты на данный момент спортсмен. Планируешь ли продолжать карьеру?
— Это смешно. Я не буду сейчас тренером.
Уайлд стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе.
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