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Сегодня, 19:58

Уайлд рассказал, что отпраздновал с друзьями свою медаль Олимпиады в Пекине

Сноубордист Уайлд рассказал, как отпраздновал свою медаль Олимпиады в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент

Российский сноубордист Вик Уайлд подвел личные итоги зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

— Как вы отпраздновали свою медаль?

—Была вечеринка с друзьями, было очень весело и все. Очень просто!

—Президент Федерации сноуборда хотел видеть вас в качестве тренера сборной, что вы думаете об этом?

— Спасибо, но сейчас я не хочу быть тренером. Это была шутка. Я спортсмен. Почему я тренер? Нужно больше золота!

— Что вы думаете об этом шоу?

— Интересно! Я очень рад видеть всех людей здесь.

— Сказал, что не видишь себя тренером, но ты на данный момент спортсмен. Планируешь ли продолжать карьеру?
— Это смешно. Я не буду сейчас тренером.

Уайлд стал бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

Олимпиада
Вик Уайлд
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