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Сегодня, 22:45

Олимпиада-2022, сноуборд, женщины: расписание соревнований

Женщины разыграют пять золотых медалей Олимпийских игр-2022 в сноуборде
Сноуборд.
Фото Getty Images

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по сноуборду среди женщин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: параллельный гигантский слалом — София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева; сноубордкросс — Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Сноуборд, женщины (время начала — московское)

5 февраля, суббота

Слоупстайл, квалификация. 05:45

6 февраля, воскресенье

Слоупстайл. Финал. 04:30

8 февраля, вторник

Параллельный гигантский слалом, квалификация. 05:40
Параллельный гигантский слалом, 1/8 финала. 09:30
Параллельный гигантский слалом, четвертьфинал. 10:06
Параллельный гигантский слалом, полуфинал. 10:24
Параллельный гигантский слалом. За 3-е место. 10:36
Параллельный гигантский слалом. Финал. 10:41

9 февраля, среда

Хаф-пайп, квалификация. 04:30

Борд-кросс, квалификация. 06:00
Борд-кросс, 1/8 финала. 09:30
Борд-кросс, четвертьфинал. 10:07
Борд-кросс, полуфинал. 10:28
Борд-кросс. Финал. 10:50

10 февраля, четверг

Хаф-пайп. Финал. 04:30

12 февраля, суббота

Микст. Борд-кросс. Финал. 05:00

14 февраля, понедельник

Биг-эйр, квалификация. 04:30

15 февраля, вторник

Биг-эйр. Финал. 04:30

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