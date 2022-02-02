Олимпиада-2022, сноуборд, женщины: расписание соревнований

Женщины разыграют пять золотых медалей Олимпийских игр-2022 в сноуборде

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по сноуборду среди женщин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: параллельный гигантский слалом — София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева; сноубордкросс — Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.

Олимпийские игры-2022. Сноуборд, женщины (время начала — московское)