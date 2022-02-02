Олимпиада-2022, сноуборд, женщины: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по сноуборду среди женщин. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: параллельный гигантский слалом — София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева; сноубордкросс — Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.
Олимпийские игры-2022. Сноуборд, женщины (время начала — московское)
5 февраля, суббота
Слоупстайл, квалификация. 05:45
6 февраля, воскресенье
Слоупстайл. Финал. 04:30
8 февраля, вторник
Параллельный гигантский слалом, квалификация. 05:40
Параллельный гигантский слалом, 1/8 финала. 09:30
Параллельный гигантский слалом, четвертьфинал. 10:06
Параллельный гигантский слалом, полуфинал. 10:24
Параллельный гигантский слалом. За 3-е место. 10:36
Параллельный гигантский слалом. Финал. 10:41
9 февраля, среда
Хаф-пайп, квалификация. 04:30
Борд-кросс, квалификация. 06:00
Борд-кросс, 1/8 финала. 09:30
Борд-кросс, четвертьфинал. 10:07
Борд-кросс, полуфинал. 10:28
Борд-кросс. Финал. 10:50
10 февраля, четверг
Хаф-пайп. Финал. 04:30
12 февраля, суббота
Микст. Борд-кросс. Финал. 05:00
14 февраля, понедельник
Биг-эйр, квалификация. 04:30
15 февраля, вторник
Биг-эйр. Финал. 04:30