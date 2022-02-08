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Сегодня, 12:04

Российский сноубордист Уайлд — после бронзы на Олимпиаде: «Одна ошибка, возможно, лишила меня золотой медали»

Российский сноубордист Уайлд прокомментировал бронзу на Олимпиаде в Пекине
Артем Бухаев
,  
Сергей Федоров

Российский сноубордист Вик Уайлд, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе признался, что мечтает выиграть однажды золотую медаль.

«Если быть честным, то я всегда хотел выигрывать золотые медали. Но в большинстве случаев я выигрывал бронзу. Бороться за бронзу — это очень интересно. Если ты проиграешь — ты получаешь ничего. В большом финале ты можешь взять как золото, так и серебро. Это очень эмоционально. Пересекать финишную линию... Я был во многих ситуациях борьбы за медали. И я всегда старался превозмочь себя.

Это особенный день для меня. Я не думал, что могу сделать это снова. Когда я начал выступление, то слышал, как люди кричали мне. Я сделал одну ошибку, которая, возможно лишила меня золотой медали», — сказал Уайлд.

Напомним, что 35-летний Уайлд — двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи. За Россию уроженец США выступает с 2012 года.

Вик Уайлд
Сноуборд
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