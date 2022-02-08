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Сегодня, 11:59

«Я совершенно не жалею о своем решении переехать в Россию». Уайлд — после бронзы на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Уайлд сообщил, что больше не будет выступать на Олимпиадах
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский сноубордист Вик Уайлд, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе, сообщил, что он не будет участвовать в следующих Играх. Также он отметил, что не жалеет о переезде в Россию, а жизнь в Москве его полностью устраивает.

«У меня в жизни все отлично! Я живу в Москве, занимаюсь сноубордном и бизнесом. Я совершенно не жалею о своем решении переехать в Россию. Мне нравится жизнь в Москве

Узнают ли меня люди в Москве? Нет. Это занятой город, вы же знаете. Узнавали только после Игр 2014

Не знаю, смогу ли участвовать на турнире в Москве. Буду ли я в Милане-2026? Нет".

Напомним, что 35-летний Уайлд — двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи. За Россию уроженец США выступает с 2012 года.

Вик Уайлд
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