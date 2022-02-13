Чудо на снегу. Россияне разорвали норвежцев в эстафете, выиграв более минуты

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли нашей мужской команде первое эстафетное олимпийское золото за 42 года.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км.

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — отставание 1.07,2

3. Франция (Ришар Жюв, Юго Лапалю, Клеман Парис, Морис Манифика) — +1.16,4

После победы россиянок, одержанной в прекрасном стиле накануне, ожидания болельщиков от аналогичного мужского вида программы стали еще выше. Если Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова отпраздновали для нас первый олимпийский триумф с 2006 года, то у мужчин золота в лыжных эстафетах у представителей отечественной школы не было уже больше 40 лет, с 1980-го.

При этом после долгих лет, когда после распада СССР россияне занимали пятые-шестые места, начиная с Сочи мы вернулись в число соискателей наград. А нынешнее поколение подобралось вплотную к заветной цели. На протяжении последних сезонов на всех крупных турнирах главными претендентами на первое место были сборные России и Норвегии.

Новые условия

Так было и на прошлых Играх в Пхенчхане, где бежали трое из четырех участников нашей пекинской четверки — Алексей Червоткин, Денис Спицов и, конечно, Александр Большунов. И на последнем чемпионате мира, где тот же Червоткин произвел фурор на первом этапе и привез норвежцам 57 секунд. И на единственной в нынешнем сезоне эстафете на этапе Кубка мира, где за победу боролись две норвежские и две российские четверки.

Кстати, второе место вслед за скандинавами в Лиллехаммере занял второй состав россиян, где финишером был Сергей Устюгов. И именно его тренеры предпочли видеть на заключительном этапе и на Олимпиаде, отправив Большунова на второй классический отрезок. Для Сергея, пропустившего по здоровью скиатлон и неудачно выступившего в спринте, это был настоящий голливудский сценарий.

Впрочем, в ночь перед эстафетой в предстартовые расклады вмешался еще один очень серьезный игрок — погода. Впервые за всю зиму в китайской столице пошел сильный снег. Это добавило головной боли не только организаторам, которым пришлось расчищать трассу — из-за метели и тумана был отменен ряд стартов в других видах олимпийской программы. Проблемы перед гонкой появились и у сервисменов, которым пришлось экстренно готовить лыжи к новым, раньше не изученным условиям, и у тренеров, многие из которых уже построили тактику на эстафету, и у самих спортсменов.

Повторенье — мать ученья

Про бешеный старт Червоткина на ЧМ-2021 перед этой гонкой вспоминали все. На этот раз норвежские тренеры решили поставить ему в оппоненты не получившего тогда психологическую травму Пола Голберга, а опытного Эмиля Иверсена, который в Пекине еще не стартовал. Червоткин почти сразу пошел вперед, хотя, насколько это выгодно по свежему снегу, который продолжал сыпать, большой вопрос.

Тем не менее россиянин пытался дергать группу и уходить в подъемы. И играя по-крупному, снова сорвал ва-банк. Первый круг лыжники прошли плотной группой, а вот в начале второго Алексею удалось создать 13-секундный просвет, который к отметке 6,6 километра удвоился. А сзади пелотон развалился на несколько групп — в ближайшей шли Германия, Норвегия, Италия, Швеция и Франция. И хотя соперники могли поочередно выходить вперед и тащить друг друга за собой, отрыв Червоткина продолжал расти. Пока итальянец Федерико Пеллегрино и немец Янош Брюггер не оторвались от группы преследователей и не подъехали поближе, преимущество Алексея достигало 31 секунды. Иверсен же уступил 34,4.

Еще дальше в пелотоне оказались уступившие минуту шведы, а финн Ийво Нисканен, выигравший классическую «разделку», получил эстафету в без малого двух минутах лот Большунова. Возможно, Александр и планировал гоняться с представителем Финляндии, но работать ему пришлось в одиночку, и вряд ли Большунов был не рад таким обстоятельствам. Лидер сборной России держал заданный темп, пока сзади Голберг достал итальянца с немцем, а потом и ушел от них в отрыв. В то время как норвежец решал свои задачи, разрыв между ним и Большуновым подрос до 40 секунд, а потом и до 45.

А что там Нисканен? За два круга он отыграл у россиянина примерно полминуты, но видел по-прежнему только спины группы преследователей Большунова. Александр же на последнем круге сумел ускориться и передал эстафету Спицову уже с минутным гандикапом.

Финиш с флагом. Как и мечтали

Денису прежде всего было важно держать дистанцию от конкурентов — сзади него плотной группой бежали норвежец Ханс Кристер Холунн, швед Йенс Бурман, немец Флориан Нотц, француз Клеман Парисс и финн Перрту Хювяринен. За первый круг они сумели «откусить» у Спицова примерно восемь секунд, но затем россиянин увеличил скорость, получил подсказки от тренеров, и ситуация поменялась. Тем временем преследователи сбросили со спины сначала финна, а потом немца. В таком составе и с Холунном во главе соперники за последний круг отыграли пять секунд.

И вот теперь дело было за Устюговым. Сомнений в том, что сзади Клебо уйдет от Мориса Манифика и Юхана Хеггстрема, было немного. Но вот удастся ли знаменитому норвежцу ликвидировать отставание в 45 секунд? А Сергей рванул со старта, возможно, даже слишком резво, и сбросил обороты на второй половине первого круга. Тем временем Клебо уже оторвался от преследователей и бросился в погоню единолично.

В который уже раз все сводилось к борьбе России и Норвегии. Нам всем очень не хотелось, чтобы эта борьба к финишу стала очной. Чтобы избежать этого, Устюгову нужно было максимально мощно отработать предпоследний круг. Но дальше произошло удивительное. Разрыв не просто не сокращался — Манифика взвинтил темп и снова догнал Клебо, от которого еще недавно отставал на 13 секунд. А Сергей восстановил преимущество. За три километра он выиграл у норвежца 20 секунд.

И теперь Устюгову предстоял, по сути, круг почета по окрестностям стадиона. Вспомнились слова Большунова, который сказал после скиатлона, что едва не плакал на последнем круге, понимая, что почти стал чемпионом. Что творилось в душе Устюгова, сложно даже вообразить. И этот финиш с флагом — то, чего Сергей полностью заслужил всей своей карьерой. Мы — чемпионы!