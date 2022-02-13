Звезда женских лыж Фрида Карлссон проваливает Олимпиаду и шокирует публику неимоверными физическими страданиями после финиша.

Это одна из самых удивительных историй пекинской Олимпиады. Фрида Карлссон ехала сюда фаворитом с перспективой выиграть минимум пару золотых медалей. На старте сезона она была единственной, кто обыгрывал на дистанции норвежку Терезу Йохауг. Но сейчас Фрида — лишь бледная тень самой себя. Причем с каждой гонкой все становится только хуже.

В субботней эстафете Карлссон бежала третий этап. Она стартовала вместе с финкой Кертту Нисканен и норвежкой Хеленой Мари Фоссесхольм в 25 секундах позади лидеров — нашей Татьяны Сориной и немки Виктории Карл. Казалось, что Фрида потянет мощную компанию за собой и точно сократит разрыв до минимума.

Карлссон действительно вместе с финкой вела весь первый круг. Но на втором ее настиг такой кризис, что Фрида отстала от всех. На заключительных двух километрах Карлссон умудрилась проиграть норвежке целых 20 секунд, а финке — 15! Еще пару месяцев назад она обыгрывала этих девчонок на одной ноге.

В итоге сборная Швеции все-таки взяла бронзу. В основном благодаря спринтеру Йонне Сундлинг, которая на четвертом этапе разобралась с финками и норвежками и даже почти догнала немок в борьбе за серебро.

— Я не заслуживаю ни одной олимпийской медали, а она заслуживает — двух! — сказала Фрида на награждении и повесила свою медаль на шею подруги по команде.

Йохауг советует Фриде ехать домой

С Карлссон на этой Олимпиаде творятся странные вещи. В стартовой гонке — скиатлоне — она была хороша в классике, но на коньковую часть сил не хватило. Фрида финишировала только пятой, а после финиша ей понадобилась медицинская помощь. В какой-то момент шведка вообще потеряла сознание.

В классической разделке все стало еще хуже: Карлссон показала 12-й результат с проигрышем Йохауг почти полторы минуты. Еще в начале декабря в той же гонке Фрида норвежку уверенно обыграла. И снова после финиша шведка долго не могла подняться и с трудом покинула трассу.

— Я не узнаю свое тело, — говорила Фрида шведским журналистам. — Я действительно борюсь сейчас, и мне очень тяжело. После финиша было настолько плохо, что темнело в глазах. У меня потрясающая команда, каждая из них заслуживает этой медали, но только не я. Возможно, потом я передумаю, но прямо сейчас мне кажется именно так.

Сундлинг, которая в Пекине в блестящем стиле уже выиграла спринт, подарка в виде медали от Фриды не приняла. «Ты слишком строга к себе, без тебя медали бы тоже не было!» — сказала Йонна. Остальные шведки тоже тепло поддержали своего лидера, которой было физически очень плохо и на финише эстафетного этапа. А вот Тереза Йохауг, которая в эстафете вообще осталась без медалей, считает, что Фриде лучше заканчивать с этой Олимпиадой.

— Фрида не в форме, она далеко не лучшая версия самой себя, — констатировала Тереза. — Тут нужно подумать, что будет лучше для оставшейся части сезона. Если бы это была я, я бы поехала домой.

Фриду подкосила дисквалификация на «Тур де Ски»?

Почему Карлссон проваливает эту Олимпиаду, нам еще предстоит узнать. Возможно, что переломной стала дисквалификация на спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Тогда Фрида помешала американке Джессике Диггинс и в результате получила три минуты штрафа. Продолжать многодневку уже смысла не было, и шведка уехала домой готовиться к Играм.

Тогда казалось, что в таком перерыве ничего страшного нет — впереди еще один этап Кубка мира в Планице. Однако его отменили из-за пандемии, и в итоге Карлссон почти на полтора месяца осталась вообще без гонок. Возможно, это и стало критичным. Хотя вот Тереза Йохауг «Тур де Ски» вообще полностью пропустила, а на Играх в Пекине все равно в полном порядке.

Кстати, Йохауг после эстафеты тоже пришлось утешать подругу по команде. Тириль Венг, которая бежала на первом этапе, зацепилась лыжами с латвийкой и упала. На передачу она привезла Йохауг почти полминуты проигрыша, что, по сути, лишило норвежек шанса бороться за золото. После финиша Венг плакала.

— Тириль ни в чем не виновата, такая ситуация могла произойти с любой из нас, — сказала Йохауг. Она в эстафете, кстати, тоже особых чудес не показала и отыграла всего 5 секунд за 5 километров. Но справиться с россиянками в тот день, кажется, вообще никто и ни за что бы не смог.