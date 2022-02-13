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«Она заслуживает двух медалей, а я — ни одной!» Шведка попыталась отказаться от олимпийской награды

Лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на плохое самочувствие на Олимпиаде
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Фрида Карлссон.
Фото Global Look Press
Звезда женских лыж Фрида Карлссон проваливает Олимпиаду и шокирует публику неимоверными физическими страданиями после финиша.

Это одна из самых удивительных историй пекинской Олимпиады. Фрида Карлссон ехала сюда фаворитом с перспективой выиграть минимум пару золотых медалей. На старте сезона она была единственной, кто обыгрывал на дистанции норвежку Терезу Йохауг. Но сейчас Фрида — лишь бледная тень самой себя. Причем с каждой гонкой все становится только хуже.

В субботней эстафете Карлссон бежала третий этап. Она стартовала вместе с финкой Кертту Нисканен и норвежкой Хеленой Мари Фоссесхольм в 25 секундах позади лидеров — нашей Татьяны Сориной и немки Виктории Карл. Казалось, что Фрида потянет мощную компанию за собой и точно сократит разрыв до минимума.

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Карлссон действительно вместе с финкой вела весь первый круг. Но на втором ее настиг такой кризис, что Фрида отстала от всех. На заключительных двух километрах Карлссон умудрилась проиграть норвежке целых 20 секунд, а финке — 15! Еще пару месяцев назад она обыгрывала этих девчонок на одной ноге.

В итоге сборная Швеции все-таки взяла бронзу. В основном благодаря спринтеру Йонне Сундлинг, которая на четвертом этапе разобралась с финками и норвежками и даже почти догнала немок в борьбе за серебро.

— Я не заслуживаю ни одной олимпийской медали, а она заслуживает — двух! — сказала Фрида на награждении и повесила свою медаль на шею подруги по команде.

Йохауг советует Фриде ехать домой

С Карлссон на этой Олимпиаде творятся странные вещи. В стартовой гонке — скиатлоне — она была хороша в классике, но на коньковую часть сил не хватило. Фрида финишировала только пятой, а после финиша ей понадобилась медицинская помощь. В какой-то момент шведка вообще потеряла сознание.

В классической разделке все стало еще хуже: Карлссон показала 12-й результат с проигрышем Йохауг почти полторы минуты. Еще в начале декабря в той же гонке Фрида норвежку уверенно обыграла. И снова после финиша шведка долго не могла подняться и с трудом покинула трассу.

— Я не узнаю свое тело, — говорила Фрида шведским журналистам. — Я действительно борюсь сейчас, и мне очень тяжело. После финиша было настолько плохо, что темнело в глазах. У меня потрясающая команда, каждая из них заслуживает этой медали, но только не я. Возможно, потом я передумаю, но прямо сейчас мне кажется именно так.

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Сундлинг, которая в Пекине в блестящем стиле уже выиграла спринт, подарка в виде медали от Фриды не приняла. «Ты слишком строга к себе, без тебя медали бы тоже не было!» — сказала Йонна. Остальные шведки тоже тепло поддержали своего лидера, которой было физически очень плохо и на финише эстафетного этапа. А вот Тереза Йохауг, которая в эстафете вообще осталась без медалей, считает, что Фриде лучше заканчивать с этой Олимпиадой.

— Фрида не в форме, она далеко не лучшая версия самой себя, — констатировала Тереза. — Тут нужно подумать, что будет лучше для оставшейся части сезона. Если бы это была я, я бы поехала домой.

Фриду подкосила дисквалификация на «Тур де Ски»?

Почему Карлссон проваливает эту Олимпиаду, нам еще предстоит узнать. Возможно, что переломной стала дисквалификация на спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Тогда Фрида помешала американке Джессике Диггинс и в результате получила три минуты штрафа. Продолжать многодневку уже смысла не было, и шведка уехала домой готовиться к Играм.

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Тогда казалось, что в таком перерыве ничего страшного нет — впереди еще один этап Кубка мира в Планице. Однако его отменили из-за пандемии, и в итоге Карлссон почти на полтора месяца осталась вообще без гонок. Возможно, это и стало критичным. Хотя вот Тереза Йохауг «Тур де Ски» вообще полностью пропустила, а на Играх в Пекине все равно в полном порядке.

Кстати, Йохауг после эстафеты тоже пришлось утешать подругу по команде. Тириль Венг, которая бежала на первом этапе, зацепилась лыжами с латвийкой и упала. На передачу она привезла Йохауг почти полминуты проигрыша, что, по сути, лишило норвежек шанса бороться за золото. После финиша Венг плакала.

— Тириль ни в чем не виновата, такая ситуация могла произойти с любой из нас, — сказала Йохауг. Она в эстафете, кстати, тоже особых чудес не показала и отыграла всего 5 секунд за 5 километров. Но справиться с россиянками в тот день, кажется, вообще никто и ни за что бы не смог.

Олимпиада
Тереза Йохауг
Тур де Ски
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