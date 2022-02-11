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Сегодня, 16:25

«Большунов, где же ты?» Что думают соперники о серебре Александра в гонке с раздельным стартом

Скандинавские СМИ оценили выступление Большунова после второго места в гонке с раздельным стартом
Николай Егорычев
Корреспондент
Александр Большунов, Йиво Нисканен, Йоханнес Клебо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Большунов, Йиво Нисканен, Йоханнес Клебо.
Фото Reuters
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Россиянин обогнал Клебо, но уступил гениальному Нисканену.

Александр Большунов взял свою вторую медаль на Играх в Пекине. После успеха в скиатлоне он пришел вторым в гонке на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом. Большунов обогнал своего главного соперника — Йоханнеса Клебо, но уступил финну Ийво Нисканену.

Александр Большунов. Большунов уступил только величайшему «классику» планеты. У Александра — вторая медаль Пекина

«СЭ» изучил финскую и норвежскую прессу по этому поводу, а также мнения в соцсетях.

Что пишут в Финляндии и Норвегии

Еще до гонки Нисканен заявил, что борьбу за золото ему навяжет именно Александр. «Если он в пятницу выступит так же, как в скиатлоне, то бороться с ним будет тяжело. Но и я в хорошей форме. Это будет интересная гонка», — заявил Ийво изданию Ilta Lehti.

Финский сайт вспомнил интересный эпизод, который произошел в прошлое воскресенье. По ходу скиатлона Большунов схватился за лыжную палку Нисканена. За счет этого Александр получил небольшое преимущество, оказавшись в «воздушном мешке».

Сегодня Большунов уступил Нисканену 23,2 секунды. Россиянин не смог сдержать разочарования своим результатом. «Я хотел сражаться до конца, но Ийво оказался сильнее», — сказал он корреспонденту Ilta Lehti Анни Саареле. Александр отдал должное Ийво, поприветствовав его после гонки.

Александр Большунов. «В эстафете будем бороться за золото». Большунов настроен на реванш

Нисканен считался фаворитом, но норвежцы до последнего верили в успех Йоханнеса Клебо. Даже 40-е место в скиатлоне не стало для них большой проблемой. «Меня научили не тратить энергию на то, в чем нет шансов преуспеть. В прошлое воскресенье у меня был выходной», — сказал Клебо изданию TV2 перед гонкой с раздельным стартом.

Тем не менее Йоханнес стал лишь третьим. Большунову он уступил 14 секунд. «Для меня это большой день. Все-таки моя первая медаль в дистанционных гонках на Олимпийских играх», — сказал после финиша Клебо Discovery+. До этого Йоханнес брал медали в спринтерских гонках и эстафетах.

Мнения в соцсетях

Шведский сайт Yle Sporten выпустил статью с провокационным заголовком: «Большунов, где же ты? Нисканен играючи обошел мировую элиту».

За россиянина неожиданно заступился финский журналист Маттиас Фагерхолм. «Большунов в скиатлоне: «Нисканен, где же ты был?» — написал он в Twitter.

«Нисканен — фантастический лыжник. Он показал, что является лучшим в мире на данный момент», — уверен один из норвежских болельщиков.

Олимпиада
Александр Большунов
Йиво Нисканен
Йоханнес Клебо
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