«Большунов, где же ты?» Что думают соперники о серебре Александра в гонке с раздельным стартом

Россиянин обогнал Клебо, но уступил гениальному Нисканену.

Александр Большунов взял свою вторую медаль на Играх в Пекине. После успеха в скиатлоне он пришел вторым в гонке на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом. Большунов обогнал своего главного соперника — Йоханнеса Клебо, но уступил финну Ийво Нисканену.

«СЭ» изучил финскую и норвежскую прессу по этому поводу, а также мнения в соцсетях.

Что пишут в Финляндии и Норвегии

Еще до гонки Нисканен заявил, что борьбу за золото ему навяжет именно Александр. «Если он в пятницу выступит так же, как в скиатлоне, то бороться с ним будет тяжело. Но и я в хорошей форме. Это будет интересная гонка», — заявил Ийво изданию Ilta Lehti.

Финский сайт вспомнил интересный эпизод, который произошел в прошлое воскресенье. По ходу скиатлона Большунов схватился за лыжную палку Нисканена. За счет этого Александр получил небольшое преимущество, оказавшись в «воздушном мешке».

Сегодня Большунов уступил Нисканену 23,2 секунды. Россиянин не смог сдержать разочарования своим результатом. «Я хотел сражаться до конца, но Ийво оказался сильнее», — сказал он корреспонденту Ilta Lehti Анни Саареле. Александр отдал должное Ийво, поприветствовав его после гонки.

Нисканен считался фаворитом, но норвежцы до последнего верили в успех Йоханнеса Клебо. Даже 40-е место в скиатлоне не стало для них большой проблемой. «Меня научили не тратить энергию на то, в чем нет шансов преуспеть. В прошлое воскресенье у меня был выходной», — сказал Клебо изданию TV2 перед гонкой с раздельным стартом.

Тем не менее Йоханнес стал лишь третьим. Большунову он уступил 14 секунд. «Для меня это большой день. Все-таки моя первая медаль в дистанционных гонках на Олимпийских играх», — сказал после финиша Клебо Discovery+. До этого Йоханнес брал медали в спринтерских гонках и эстафетах.

Мнения в соцсетях

Шведский сайт Yle Sporten выпустил статью с провокационным заголовком: «Большунов, где же ты? Нисканен играючи обошел мировую элиту».

За россиянина неожиданно заступился финский журналист Маттиас Фагерхолм. «Большунов в скиатлоне: «Нисканен, где же ты был?» — написал он в Twitter.

Bolsjunov i skiathlon: Hoho, Niskanen? Var var du? — Mattias Fagerholm (@MattiasFagerhol) February 11, 2022

«Нисканен — фантастический лыжник. Он показал, что является лучшим в мире на данный момент», — уверен один из норвежских болельщиков.