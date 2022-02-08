Терентьев взял бронзу в спринте! Клебо выиграл, Устюгов не попал в финал

В отсутствие Александра Большунова Александр Терентьев поднялся на подиум спринта свободным стилем.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки.

Мужчины. Спринт (С). Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,26

3. Александр Терентьев (Россия) — 1,31

4. Йони Мяки (Финляндия) — 2,12

5. Артем Мальцев (Россия) — 3,59

6. Оскар Свенссон (Швеция) — 6,17

Утро шокировало новостью — Александр Большунов не побежит спринт. Хотя решение это было принято еще накануне и тщательно обдумано. На самом деле, абсолютно верный ход. Большунов, пожалуй, впервые добровольно отказался от гонки, где имел реальные шансы взять медаль. Но медали Сашу теперь интересуют во вторую очередь, ему нужно золото. А выиграть его в спринте — маловероятно, с учетом свежих норвежцев, и в первую очередь Клебо, который в скиатлоне особо не напрягался.

В китайца вселился дух Крюкова?

Первый же четвертьфинал подарил царскую битву — Клебо против Устюгова. Сергей пропустил прошлую Олимпиаду по решению МОК. И спринт тут кажется чуть ли не гонкой жизни, ведь поставят ли Устюгова куда-то еще из личных дисциплин — большой вопрос. Сергей много раз говорил, что не видит в Играх ничего особенного, а после обидного неприглашения в Пхенчхан вообще в Олимпиадах разочаровался.

Но надо было видеть его глаза на старте спринта, чтобы понять: все не просто так. Устюгов провел забег максимально осторожно и тактически грамотно. Держался следом за Клебо, но обойти его пока не пытался и так и финишировал вторым. На этой стадии большего и не требовалось.

Мальцев с Терентьевым тоже пробились в полуфиналы. Хотя Артема чуть не выбил из борьбы, как ни странно, китаец Ван. Пятый результат в квалификации и полуфинал Олимпиады — такого от хозяина трассы точно никто не ожидал. Словно в Вана вселился дух его тренера — нашего олимпийского чемпиона Никиты Крюкова.

Терентьев провел идеальный день, Устюгова не пустил в финал Мальцев

В полуфинале уже второй раз подряд Устюгову попался Клебо! А с ним еще и итальянец Пеллегрино, который готовился к этому сезону как раз вместе с Сергеем. Прибавьте к этому еще и француза Жува — одного из сильнейших спринтеров мира, и получается адреналиновый забег, достойный финала. Четверых лыжников на финише разделили десятые доли секунды, но они были не в пользу Устюгова. Сергей — только четвертый.

Есть какая-то ирония судьбы в том, что без финала спринта Устюгова оставил в итоге Артем Мальцев. Тот самый Мальцев, с которым они вместе тренируются, вместе шутят, вместе мечтают. Артем сделал правильную ставку: понимая, что в финишных разборках против чистых спринтеров у него шансов нет, предпринял рывок прямо со старта. В итоге максимально раскрутил темп и прошел в финал лаки-лузером. Как раз обойдя совсем чуть-чуть Устюгова...

Ну а Терентьев был безупречен абсолютно на всех стадиях. Словно парню не 22 года и это его первая Олимпиада и вообще первый взрослый сезон. Александр идеально рассчитывал момент для ускорения, взрывался на заключительном подъеме и без проблем обходил соперников. Еще в начале сезона казалось, что Саша особенно хорош только в классическом спринте. В коньке в финале он вообще ни разу не был.

А тут еще микротравма, полученная на сборе в Италии. Терентьев приехал в Пекин позже основной команды, имел меньше времени на знакомство с трассой. Но выдал настолько идеальный спринт, насколько вообще возможно. Бороться с нынешним Клебо здесь не смог бы никто, разве что Большунов в его лучших кондициях. Ну а Пеллегрино тоже удивил, начало сезона у него совсем не складывалось.

После бронзового финиша Терентьев еще долго качал головой и словно не верил. Крутейший олимпийский дебют! И похоже, теперь вопрос по тому, кто побежит командный спринт, закрыт окончательно. Саша в любимой классике плюс тезка Большунов — это будет убойное сочетание.

Вероника Степанова (в центре). Фото AFP

Степанова провела спринт как шахматную партию

У девчонок дебютировала на Олимпийских играх 21-летняя Вероника Степанова. Уникальная для России гонщица, которая с самого начала карьеры заявляет, что ее интересуют только победы. Уверенности в себе Веронике не занимать, это видно даже на представлении участниц перед стартом: многие нервничают, а Вероника кайфует от момента.

Выдержке Степановой, на самом деле, можно позавидовать. Спокойно отсидеться за спинами, идти вообще последней, а потом сделать единственный рывок на последнем подъеме и выиграть! Свой четвертьфинал Вероника провела словно шахматную партию. И единственная из наших отобралась в следующую стадию.

Юлии Ступак, которая в квалификации была четвертой и лучшей из наших, не повезло с забегом — попались сразу первый и второй номера квалификации: шведка Сундлинг и американка Бреннан. Последней не помешало даже глупое падение на старте. Юля боролась как лев, но затяжные длинные подъемы все-таки не ее коронка. Наталья Непряева свой четвертьфинал закончила третьей, но тоже по времени дальше не прошла.

Степанова в полуфинале попыталась в точности повторить свой первый выигрышный забег. Но здесь соперницы были быстрее и обойти себя по бровке на подъеме не пустили. Но в целом олимпийский дебют все равно отличный. Полуфинал Олимпиады в 21 год, да еще если ты не специализируешься на спринте, — это круто.