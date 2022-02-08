Большунов решил поберечь силы и отдал спринт без боя. Клебо должен сказать спасибо

Лидер сборной России отказался от выступления в личном коньковом спринте за несколько часов до гонки.

Расклады на личный спринт свободным стилем в мужском турнире лыжников, финалы которого намечены сегодня на 14.45, оказались сильно скорректированы из-за новостей о снятии с гонки олимпийского чемпиона Пекина-2022 в скиатлоне Александра Большунова. Лидер нашей сборной до последнего был во всех заявках, однако за три часа до квалификации со ссылкой на тренера спортсмена Юрия Бородавко прошла информация о том, что Александр решил сняться с соревнований ради экономии сил. Причем замены не планируется. Спринт от России побегут трое — Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. При российской квоте в четырех спортсменов. Верно ли поступил Большунов в этой ситуации и не кроются ли за намерением поберечь себя какие-то более серьезные проблемы?

Александр Большунов. Фото AFP

Можно легко потратить все силы в спринте

Первые подозрения о снятии Большунова со спринта закрались сегодня рано утром, когда супруга Александра Анна Жеребятьева в интервью «СЭ» на вопрос о том, не хочет ли ее муж поберечь себя в каких-то стартах, а не бежать насквозь всю олимпийскую программу, ответила, что так и будет. Личный спринт коньковым ходом, по идее, — наименее перспективная в плане результата дистанция для Александра. В марафоне свободным стилем он фаворит, в разделке классикой — претендент на медали, в командном спринте он в дуэте с Александром Терентьевым — большая ставка сборной ОКР, с эстафетой все понятно. Остается только личный спринт коньком, где много лет царит норвежец Йоханнес Клебо. Если пропускать — то в первую очередь его.

— Это наше совместное решение. Больше скажу: инициатива исходила со стороны Сани. Скорее он меня убеждал, — заявил Бородавко. — Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничего не дается легко.

— Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на разделке, — приводит пресс-служба ОКР слова главного тренера сборной России Елены Вяльбе. Решение было очень трудным с его стороны, и могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом. Большунов сейчас гораздо опытнее, очень внимателен к деталям и прекрасно знает свой организм. Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть. И потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку. Мы обсудили ситуацию со всех сторон, я Сашу полностью поддерживаю.

— Вы думали, что Большунов побежит все гонки? В итоге не побежит, — констатировал в интервью «СЭ» олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков. — Юрий Бородавко сказал, что Большунов готовится к следующим гонкам, к 50 километрам, к классике. Визуально казалось, что это все легко выигрывается, а на самом деле много сил тратится. Скорее всего, ставят приоритеты, это их решение. Будем надеяться, что все верно.

Александр Большунов. Фото AFP

Неоднозначная ситуация

Действительно, если речь только о лишнем дне отдыха, а не о более серьезных проблемах, то особой трагедии в отсутствии Большунова в коньковом спринте нет. Теоретически был шанс, что лидеры этой дисциплины, норвежцы, не придут в себя после нокаута в скиатлоне и что в стане викингов в Пекине могут обнаружиться системные проблемы, в том числе со спринтерами. И тогда Александр становился бы претендентом на второе олимпийское золото подряд. Впрочем, в заявках еще есть гений конькового спринта итальянец Федерико Пеллегрино, а также крутые французы Ришар Жюв и Люка Шанава. Так что без медалей в этой гонке Большунову можно было остаться и без норвежцев. Тем более что спринт — это порой лотерея. В контактной гонке можно провалиться не только потому, что плохо готов, а из-за невезения или из-за неудачных соперников в твоем забеге.

В общем, риск потратить силы впустую у Большунова был. И кажущаяся легкость, с которой он выиграл скиатлон, не обязательно свидетельствует о том, что форма Александра сейчас «звенит» и что ему очень подходят китайские трассы, китайское высокогорье и китайский снег. Раньше Большунов любил бравировать своей выносливостью и железным здоровьем, требуя от тренеров ставить его на все старты подряд. Теперь он, видимо, стал мудрее, и это можно только приветствовать. Потому что риск надорваться и потом подвести не только себя, но и команду (например, в эстафете), велик для любого, в том числе и для железного организма. А в этом сезоне мы видели, что Александр, на самом деле, не железный — и межсезонье, и начало сезона складывались для него непросто.

При всей логичности поступка Большунова в нем есть один нюанс — о решении пропустить спринт Александр объявил накануне старта, и в результате одна из наших драгоценных квот осталась незаполненной. Обиднее всего данная ситуация, наверное, для Глеба Ретивых. Наш сильнейший спринтер-конькист последних лет не попал в олимпийскую заявку именно потому, что в этой дисциплине у нас был Большунов. Не факт, что Глеб в его нынешней форме мог бы претендовать на медали в Пекине. И ради его выступления в единственной гонке пришлось бы отцеплять из команды кого-то из сильных дистанционщиков (поскольку лыжная заявка в восемь спортсменов едина). Но в целом ситуация выглядит спорно: одна из наших квот не заполнена, а Ретивых смотрит гонку по телевизору.

Заявки на спринт

Россия

Женщины: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Христина Мацокина.

Мужчины: Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Артем Мальцев.



Норвегия

Женщины: Майкен Касперсен Фалла, Тириль Венг, Лотта Венг, Матильда Мюрвольд.

Мужчины: Йоханнес Клебо, Эрик Валнес, Ховард Сулос Таугбель, Пол Гулберг.