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Сегодня, 11:30

Большунов решил поберечь силы и отдал спринт без боя. Клебо должен сказать спасибо

Большунов отказался от выступления в личном коньковом спринте на Олимпиаде-2022
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Александр Большунов.
Фото Reuters
Александр Большунов.
Фото AFP
Александр Большунов.
Фото AFP
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Лидер сборной России отказался от выступления в личном коньковом спринте за несколько часов до гонки.

Расклады на личный спринт свободным стилем в мужском турнире лыжников, финалы которого намечены сегодня на 14.45, оказались сильно скорректированы из-за новостей о снятии с гонки олимпийского чемпиона Пекина-2022 в скиатлоне Александра Большунова. Лидер нашей сборной до последнего был во всех заявках, однако за три часа до квалификации со ссылкой на тренера спортсмена Юрия Бородавко прошла информация о том, что Александр решил сняться с соревнований ради экономии сил. Причем замены не планируется. Спринт от России побегут трое — Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. При российской квоте в четырех спортсменов. Верно ли поступил Большунов в этой ситуации и не кроются ли за намерением поберечь себя какие-то более серьезные проблемы?

Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов.
Фото AFP

Можно легко потратить все силы в спринте

Первые подозрения о снятии Большунова со спринта закрались сегодня рано утром, когда супруга Александра Анна Жеребятьева в интервью «СЭ» на вопрос о том, не хочет ли ее муж поберечь себя в каких-то стартах, а не бежать насквозь всю олимпийскую программу, ответила, что так и будет. Личный спринт коньковым ходом, по идее, — наименее перспективная в плане результата дистанция для Александра. В марафоне свободным стилем он фаворит, в разделке классикой — претендент на медали, в командном спринте он в дуэте с Александром Терентьевым — большая ставка сборной ОКР, с эстафетой все понятно. Остается только личный спринт коньком, где много лет царит норвежец Йоханнес Клебо. Если пропускать — то в первую очередь его.

— Это наше совместное решение. Больше скажу: инициатива исходила со стороны Сани. Скорее он меня убеждал, — заявил Бородавко. — Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничего не дается легко.

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Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на разделке, — приводит пресс-служба ОКР слова главного тренера сборной России Елены Вяльбе. Решение было очень трудным с его стороны, и могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом. Большунов сейчас гораздо опытнее, очень внимателен к деталям и прекрасно знает свой организм. Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть. И потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку. Мы обсудили ситуацию со всех сторон, я Сашу полностью поддерживаю.

— Вы думали, что Большунов побежит все гонки? В итоге не побежит, — констатировал в интервью «СЭ» олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков. — Юрий Бородавко сказал, что Большунов готовится к следующим гонкам, к 50 километрам, к классике. Визуально казалось, что это все легко выигрывается, а на самом деле много сил тратится. Скорее всего, ставят приоритеты, это их решение. Будем надеяться, что все верно.

Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов.
Фото AFP

Неоднозначная ситуация

Действительно, если речь только о лишнем дне отдыха, а не о более серьезных проблемах, то особой трагедии в отсутствии Большунова в коньковом спринте нет. Теоретически был шанс, что лидеры этой дисциплины, норвежцы, не придут в себя после нокаута в скиатлоне и что в стане викингов в Пекине могут обнаружиться системные проблемы, в том числе со спринтерами. И тогда Александр становился бы претендентом на второе олимпийское золото подряд. Впрочем, в заявках еще есть гений конькового спринта итальянец Федерико Пеллегрино, а также крутые французы Ришар Жюв и Люка Шанава. Так что без медалей в этой гонке Большунову можно было остаться и без норвежцев. Тем более что спринт — это порой лотерея. В контактной гонке можно провалиться не только потому, что плохо готов, а из-за невезения или из-за неудачных соперников в твоем забеге.

В общем, риск потратить силы впустую у Большунова был. И кажущаяся легкость, с которой он выиграл скиатлон, не обязательно свидетельствует о том, что форма Александра сейчас «звенит» и что ему очень подходят китайские трассы, китайское высокогорье и китайский снег. Раньше Большунов любил бравировать своей выносливостью и железным здоровьем, требуя от тренеров ставить его на все старты подряд. Теперь он, видимо, стал мудрее, и это можно только приветствовать. Потому что риск надорваться и потом подвести не только себя, но и команду (например, в эстафете), велик для любого, в том числе и для железного организма. А в этом сезоне мы видели, что Александр, на самом деле, не железный — и межсезонье, и начало сезона складывались для него непросто.

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При всей логичности поступка Большунова в нем есть один нюанс — о решении пропустить спринт Александр объявил накануне старта, и в результате одна из наших драгоценных квот осталась незаполненной. Обиднее всего данная ситуация, наверное, для Глеба Ретивых. Наш сильнейший спринтер-конькист последних лет не попал в олимпийскую заявку именно потому, что в этой дисциплине у нас был Большунов. Не факт, что Глеб в его нынешней форме мог бы претендовать на медали в Пекине. И ради его выступления в единственной гонке пришлось бы отцеплять из команды кого-то из сильных дистанционщиков (поскольку лыжная заявка в восемь спортсменов едина). Но в целом ситуация выглядит спорно: одна из наших квот не заполнена, а Ретивых смотрит гонку по телевизору.

Заявки на спринт

Россия
Женщины: Наталья Непряева, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Христина Мацокина.
Мужчины: Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Артем Мальцев.

Норвегия
Женщины: Майкен Касперсен Фалла, Тириль Венг, Лотта Венг, Матильда Мюрвольд.
Мужчины: Йоханнес Клебо, Эрик Валнес, Ховард Сулос Таугбель, Пол Гулберг.

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