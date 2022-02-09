Бойкот норвежским СМИ и Первому каналу, шансы Устюгова на эстафету. Откровенная Елена Вяльбе

Интервью президента федерации лыжных гонок России в разгар Олимпиады.

Елену Вяльбе мы встретили на борд-кроссе. Пока в лыжах день отдыха, решила поболеть за других наших спортсменов. Но разговор сразу же пошел о родном для нее виде спорта.

— На данный момент у России 10 медалей, из них четыре — в лыжах, — сообщили мы Елене Валерьевне.

— Серьезно? Я счастлива. Единственное, очень расстроилась за Серегу в спринте. Он делал ставку на эту гонку, отказался ради нее от скиатлона.

— Остаются ли у него какие-то варианты на эстафету?

— Домой его точно не отправляем. Есть ребята, которые еще вообще не бежали. Надо ждать «разделку». Он точно не в отрицательных кондициях. Может быть, не на таком пике, как в 2017-м, но на очень высоком уровне. Поэтому ждем. Кстати, совсем не факт, что он не побежит здесь 50 км.

— Сергей сказал, что будет рад, если ему дадут шанс.

— Еще бы. Были случаи, когда он буквально дарил медаль Глебу. Но не верю, что тут он будет отказываться в чью-то пользу. Серега — боец.

— Все будут счастливы, если он еще выступит в Пекине.

— Да у меня вчера Instagram взорвался. Все писали, на какие гонки я теперь срочно должна его поставить (смеется). Спасибо болельщикам за заботу. Но, думаю, мы с этим вопросом все-таки сами разберемся.

— Согласны, что из российских лыжников он пока не реализовался больше всех?

— Конечно. Но не только он сам виноват. Ему в нужный момент не дали реализовать. Хотелось бы, чтобы за свой труд он все-таки был вознагражден по заслугам. А награда — это олимпийская медаль.

— Не смущает, что группа Крамера на фоне Бородавко тут выглядит скромно?

— Не хочу делать преждевременных выводов. Не прошло еще даже половины гонок. Вот если бы Юлька в спринте не суетилась — все было бы совсем по-другому. Она была на нервяке, как будто оса ее ужалила в одно место. Не видела ее такой. Но уверена, что и на 10 километров, и на эстафете она себя покажет.

Бойкоты

— Правда, что вы объявили бойкот Первому каналу?

— Не я. По-моему, инициатор Денис Спицов. Да и это не прям бойкот. Просто ребята обиделись на новостное вещание. Потому что, когда они представляли скиатлонистов, под именем Артема Мальцева было фото Коли Морилова.

Подобное случалось не раз и на самых разных каналах, но вот ребят зацепило. Первый канал, кстати, официально извинился. Так что, думаю, покажут спортсмены хороший результат — и дадут им интервью. Другое дело, что подобное стало очень часто происходить. Люди так сильно спешат? Или просто по фигу?

— Особенно часто с Устюговым такое случается.

— Да просто песня! Даже Бе в своей книге перепутал.

— Почему, кстати, норвежец потом извинялся через Маркуса Крамера?

— Потому что Маркус сам звонил Бе и общался по этому поводу. Тарьей сам был в шоке, когда узнал. Я, кстати, объявила бойкот норвежским СМИ.

— Серьезно?

— После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.

— Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?

— Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых границ. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.

— Тем более NRK.

— Вот и меня это поразило. Поэтому — нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу. Саша правильно сказал: приезжайте и посмотрите, как он тренируется.

Сны и слезы

— В Пхенчхане вы постоянно были на нервяке, а тут, по крайней мере внешне, очень спокойны.

— Четыре года назад меня реально сильно вымотали все эти суды. Хорошо помню, когда в кабинете Позднякова сказали, что Устюгов и ряд лыжников поехать не смогут. Сразу начала плакать.

Все время была на безумном стрессе. И ехали мы на Олимпиаду с ребятами, которых вообще никто не знал. Эмоции зашкаливали. Я плакала из-за тех, кого не пустили, и радовалась за новых звездочек. До сих пор эмоционирую.

Зато сейчас глаза закрою и вспоминаю: а Саша с золотой медалью. Вау! Не знаю почему, но за себя я так никогда не радовалась. Гордость за них распирает!

— Как за детей?

— А они и есть дети. Все младше моего старшего сына. Очень за всех них переживаю. Но я люблю свою работу.

— Вам снится, как вы бегаете?

— Никогда не снилось. Но с прошлого года, с чемпионата мира, стало сниться, что я бегаю за ребят.

— Это как?

— Как будто я Большунов или как будто я Непряева. Не знаю, что происходит. Но я очень сильно за них переживаю.