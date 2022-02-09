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Сегодня, 12:30

«Если бы вышла в финал, Степанова могла бы и за медаль побороться». Тренер сборной России — об олимпийском дебюте 21-летней ученицы

Тренер сборной России Сорин подвел итоги женского спринта на Олимпиаде
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Вероника Степанова.
Фото Reuters
Егор Сорин подвел итог выступления в спринте Вероники Степановой, которая стала седьмой, а также рассказал, как будет формироваться состав на эстафету.

Лыжный олимпийский турнир взял день паузы, чтобы продолжиться женской гонкой на 10 км классическим стилем с раздельного старта. За команду ОКР побежит серебряный призер скиатлона Наталья Непряева, а также Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева. Сорина спринт пропускала, и для нее ближайшая гонка — одна из ключевых на Олимпиаде.

Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

У Степановой нет такого взрыва, как у Мальцева

— Как состояние Татьяны после неудачного скиатлона, где она стала 11-й с проигрышем более двух минут?

— Для Тани это была одна из худших гонок за два года. Дело точно было не в погоде, она одинаковая для всех. Есть конкретная причина, но называть ее пока не хочу. Может быть, когда отбегаем все гонки, скажу. Хотя я сам еще до конца не уверен, что дело именно в этом.

— Психологически настроиться на разделку будет сложно?

— Понятно, что после скиатлона настроение было не лучшим. У нас ведь это напрямую зависит от результата. Но пяти дней паузы вполне достаточно, чтобы восстановиться и настроиться на следующую гонку.

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— Зато у другой вашей ученицы, Вероники Степановой, которая в 21 год попала в полуфинал спринта, настроение сейчас наверняка отличное.

— Исходя из скоростей, которые она показывала на тренировках, я изначально понимал, что полуфинал ей по силам. Для Вероники самое сложное в спринте — это пройти квалификацию. В Пекине она с этой задачей справилась, все-таки на Играх не так много народу в прологе, как на этапах Кубка мира. Получилось выйти с высоким 12-м результатом. А дальше уже была контактная борьба, где я знал, что у нее будут шансы.

— А выйти в финал шанс был?

— Конечно. Но в параллельном забеге бежала шведка Сундлинг, которая сейчас в великолепном состоянии, просто в другой лиге от всех. Она разогнала свой забег на такие секунды, что там уже оставалось только держаться. Если бы шведка построила забег более тактически и не стала бы включать максимальную скорость, Вероника с большой долей вероятности могла бы выйти в финал по времени. А там уже, где разыгрываются медали, могла бы найти в себе силы добавить и за них побороться.

— У Степановой была интересная тактика: держаться в начале позади, а потом одним рывком на заключительном подъеме выходить вперед.

— Я говорил ей, что первый подъем нужно работать на мощность, на силу и не включать пятую скорость. Да у Вероники и нет такого взрыва, чтобы задавать темп с самого старта, как Мальцев. Ей бы в любом случае не позволили этого сделать. Здесь такой круг, что самый сложный подъем — в начале, и обычно того, кто на нем выкладывается, на финишную часть уже не хватает. А если ты идешь сзади, экономя силы, можно использовать спины соперников на спуске и подкатиться к последнему подъему на хорошей позиции. Тактически-то Вероника все сделала грамотно, просто был небольшой сбой при выходе на финишную прямую. Ну и все-таки против нее была Джессика Диггинс, для которой коньковый спринт — одна из основных дистанций на Олимпиаде.

Стопроцентно эстафету бежит только Непряева

— Что с эстафетой? Можете подтвердить, что, по крайней мере, две ваши ученицы — Степанова и Сорина — точно бегут?

— Пока очень рано говорить. Впереди еще много гонок, все может измениться. Мы еще даже не начинали обсуждать никакие составы — ни мужские, ни женские. Из девочек, я думаю, стопроцентно бежит только Наташа Непряева. Все остальные кандидатуры будут обсуждаться.

— Все жалуются на пекинский снег: медленный, тяжелое скольжение. Вы уже привыкли?

— Конечно, это влияет. Там, где спортсмены могут коньком спокойно заходить в подъем одновременным одношажным ходом, здесь приходится переходить на подъемный стиль. Кому-то это подходит больше, кому-то — меньше. Но мы ведь знали об этом заранее и готовились, что будет медленное скольжение. Скорее, здесь влияет то, кто как адаптировался к высоте. Особенно первые старты — это большая вероятность попасть на неудачный день в плане акклиматизации.

— Судя по тому, что Непряева и Спицов бежали скиатлон на одних и тех же лыжах, подбор инвентаря для такой погоды — это тоже вызов.

— Наша сервис-бригада на протяжении пяти дней до стартов откатывала различные шлифты и структуры. На данный момент они справляются со своей работой очень хорошо. Во всех гонках лыжи работали отлично, ни одного нарекания я не слышал. Это и по картинке было видно — мы как минимум не проигрывали, а порой даже отыгрывали в этом компоненте.

Наталья Непряева. Сколько зарабатывает лучшая лыжница России Наталья Непряева?

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Егор Сорин
Наталья Непряева
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