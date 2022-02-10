Фантастическое невезение Непряевой. До бронзы не хватило 0,1 секунды

За полтора километра до финиша «разделки» Наталья отыграла у финки Кристы Пармакоски 9 секунд, но россиянке не хватило до подиума буквально мгновенья

Олимпиада-2022. Лыжные гонки.

Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28.06,3

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — 28.06,7

3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 28.37,8

4. Наталья Непряева (Россия) — 28.37,9...

7. Юлия Ступак (Россия) — 29.03,8...

10. Татьяна Сорина (Россия) — 29.17,4

Российская лыжница Наталья Непряева стала четвертой в классической гонке на 10 км с раздельным стартом. Победила норвежка Тереза Йохауг, второе и третье места заняли представительницы Финляндии Кертту Нисканен и Криста Пармакоски.

В российской лыжной сборной все предельно справедливо. Отбор, кто побежит на Играх классическую «разделку», был в конце декабря на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Тогда победила финка Нисканен, а лучшая из наших Наталья Непряева была третьей. Тот подиум, в общем, и стал отсечкой возрождения той Непряевой, которая будет бороться в Пекине за медаль в любой гонке.

А вот Терезы Йохауг в Ленцерхайде не было. «Тур де Ски» она пропустила, но полтора месяца без стартов на ее форме, кажется, никак не сказались. В Пекине норвежка просто вынесла всех в скиатлоне, а в «разделке» была стопроцентным фаворитом. Но все оказалось не так просто.

Нисканен чуть было не справилась с Йохауг

Человека, из-за которого было не просто, зовут как раз Кертту Нисканен. Ее брат Ииво уже взял здесь бронзу в скиатлоне, сама Кертту — суперклассистка, эта гонка — ее любимая. Нисканен с ходу взялась за дело: на первых отсечках шла с Йохауг вровень, на отметке 6,8 км выигрывала уже 10 секунд. Назревала мега-сенсация.

Норвежка стартовала чуть впереди, ускорение на второй половине дистанции — ее фишка. Казалось, что вот сейчас Йохауг нарастит темп, и все остальные, как в скиатлоне, останутся в другой лиге. Но у Нисканен было свое мнение. За полтора километра до финиша между двумя гонщицами было всего 1,6 секунды. И преимущество было у финки: она шла сзади и могла ориентироваться на время Йохауг.

За Нисканен, кажется, болели вообще все на трассе, кроме норвежцев. Ее гнали не только свои тренеры, но и чужие. Финка бежала гонку своей жизни, у нее на руках были все карты, но — уступила. На финише их с Йохауг разделили всего четыре десятых секунды! Тогда казалось, что это мизер. Пока мы не увидели финиш Непряевой.

Наташа стартовала последней из группы лидеров, это удобно — она могла ориентироваться на время остальных. Начала очень сильно, но постепенно по отсечкам стала проигрывать. На 8,6 км Непряева была только четвертой, с проигрышем почти в 9 секунд третьему месту. Казалось, что это конец: и динамика отрицательная, и отыграть 9 секунд меньше чем за полтора километра — почти нереально.

Самое обидное четвертое место Непряевой

Нужно было видеть тренера Юрия Бородавко, когда он гнал Непряеву на финиш. «Давай! Давай!» от Бородавко, наверное, и за 200 км в Пекине было слышно. Юрий Викторович не безумный оптимист, он прекрасно понимал, что Непряева может прибавить. И отставание, которое только что казалось фатальным, вдруг стало сокращаться на глазах.

Непряева хороша в спринте, финишная прямая в ее исполнении — это прямо красота. Наташа толкалась изо всех сил, взгляд на табло — а там просто катастрофа. От бронзовой награды Олимпийских игр ее отделила одна десятая секунды! Даже невозмутимая Непряева схватилась за голову. С одной стороны, она совершила настоящий подвиг, отыграв все отставание за финишные полтора километра. Но с другой, для успеха не хватило какой-то ничтожной малости. Более обидного четвертого места даже представить себе нельзя.

Две другие россиянки Юлия Ступак и Татьяна Сорина провели неплохую гонку и заехали в топ-10: Ступак была седьмой, а Сорина — десятой. На этом, кажется, вопрос с составом на эстафету будет закрыт, Сорина доказала, что находится в нормальной форме. А для Юли такая гонка особенно важна: очевидно, что с каждым стартом в Пекине она добавляет.

И скорее всего, помимо эстафеты Ступак предстоит здесь еще и командный спринт. Вместе с Непряевой за медаль они точно могут побороться.