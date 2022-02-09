Немецкий тренер Маркус Крамер подвел первые итоги выступления своих спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Лыжники из группы Крамера пока выступают на Играх очень по-разному. Артем Мальцев дважды был в топ-10, попал в финал даже непрофильного для себя спринта. Итальянец Федерико Пеллегрино выиграл олимпийское серебро, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо. Но главная драма — это, конечно, Сергей Устюгов. В коньковом спринте, на который делалась главная ставка, он не смог пробиться в финал. Причем выбил его из состава лаки-лузеров... другой ученик Крамера — Артем Мальцев. В совместном интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» немецкий специалист рассказал о состоянии своих подопечных.

Сергей Устюгов. Фото AFP

Никогда не буду говорить спортсмену, чтобы помог другому пройти в финал

— Почему Устюгов все-таки не смог попасть даже в финал спринта? Проблема в физической форме?

— Не думаю. Он отлично провел свой четвертьфинал, но в полуфинальном забеге ему попался суперсильный состав, самые быстрые лыжники по итогам квалификации. Проблема была в том, что перед финальным поворотом на стадион Сергей увидел, что идущий впереди Шанава устал. Но обойти его по короткому радиусу было невозможно, и на этом были потеряны те самые доли секунды, которых не хватило на финише. Хотя я все равно думал, что этого времени хватит. Видите, это был очень странный спринт... Из 10 лучших по итогам квалификации в финал в итоге попали только трое.

— Если бы не рывок со старта Артема Мальцева во втором полуфинальном забеге, Устюгов мог бы пройти в финал. Оба парня тренируются в вашей группе...

— В спринте в принципе не может быть командной тактики. Я никогда не буду говорить спортсмену, чтобы он придержал себя, а другой вместо него прошел в финал. Такое просто недопустимо. Все сюда приехали, чтобы показать свой максимум. Устюгов с Мальцевым живут в одной комнате, и я уверен, между ними по-прежнему все окей. Ну вышел бы в финал не Мальцев, а кто-то другой из того забега — было бы лучше? Если не хочешь таких ситуаций, занимай первое или второе место и выходи напрямую. Другого рецепта тут нет.

— После случившегося вам не кажется ошибкой, что Устюгов не бежал скиатлон? Он ждал своей Олимпиады восемь лет, а получил на ней, по сути, всего один шанс...

— Нет, это было правильное решение. Мы приняли его вместе с Еленой Вяльбе и врачом команды. У Сергея есть проблемы со спиной, и одного дня отдыха между скиатлоном и спринтом могло не хватить. Я понимаю, сейчас есть большой соблазн сказать, что нужно было дать Сергею еще один шанс, но это неправильная логика. На тот момент мы все взвесили и решили так. Задним умом об этом жалеть — какой смысл? Мы все хотели, чтобы Устюгов взял здесь медаль. Но это спринт, в нем бывают случайности.

— Устюгова после такого спринта поставят в эстафету или Олимпиада в Пекине на этом для него закончится?

— Уверен, что Сергей достоин бежать в эстафете. Он реально сейчас в хорошем состоянии. В ноябре — декабре он выдавал очень классные дистанционные гонки. Почему же его не рассматривать? Но нужно посмотреть еще на итоги классической гонки, как пробегут другие ребята. После этого мы с другими тренерами и Еленой Вяльбе примем решение.

— Сергей говорил, что последний месяц тренировок был для него адом и он даже возненавидел лыжи. Что там такое происходило?

— Лыжи так устроены, что ты много месяцев подряд весной, летом и осенью тренируешься, а потом зимой очень интенсивно выступаешь. И тут вдруг получается, что этапы Кубка мира отменили, а мы, еще не зная об этом, решили пропустить «Тур де Ски». В итоге в разгар сезона у Сергея — полтора месяца без стартов. Конечно, это очень тяжело и непривычно. Мы пытались найти для него какие-то соревнования: две гонки в Тоблахе он выиграл, ездил еще на одну гонку даблполингом. Но это все, конечно, немного не то.

— После спринта показалось, что Устюгов на грани того, чтобы объявить о завершении карьеры.

— Несколько раз мы с Сергеем говорили о будущем. Но сейчас совсем не время об этом думать. Нужны еще одна-две хорошие гонки на Олимпиаде, это реально, я уверен. И уже после них легче будет принимать решение. Скоро межсезонье, в апреле у Сергея родится второй ребенок... У него достаточно времени, чтобы все обдумать.

Представляю, как было тяжело Ретивых смотреть спринт

— Давайте о Юле Ступак. После скиатлона она в слезах говорила, что не видит смысла так выступать.

— Юлю с осени преследуют проблемы со здоровьем. Из-за этого мы несколько раз корректировали тренировочный план, не могли делать ту работу, что требовалось. Начало сезона у Юли было неудачным. Когда сходится много мелких проблем, так и бывает. Да, этот год не такой удачный, как предыдущий, но мы ведь говорим о живых людях, а не о роботах. Иногда организм просто не позволяет подняться выше.

— Кажется, Артем Мальцев — единственный в вашей группе, кто здоров и доволен жизнью.

— Ха-ха! Пятое место в спринте, на котором он не специализируется, — это очень большой сюрприз. Есть еще и Федерико Пеллегрино, который был вторым, за него я тоже очень рад. И конечно, поздравляю Александра Терентьева из нашей сборной.

— У нашей команды только три человека бегут спринт, при этом спринтер Глеб Ретивых смотрит гонку по телевизору. Это справедливо?