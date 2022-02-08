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Сегодня, 12:25

Жена Большунова назвала неуместным вопрос американского журналиста о допинге

Жена российского лыжника Большунова отреагировала на вопрос американского журналиста о допинге
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Анна Большунова, жена российского лыжника Александра Большунова, отреагировала на вопрос американского журналиста после победы мужа в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Что думаете о вопросе о допинге, который задал Саше на пресс-конференции американский журналист? Саша вам потом не жаловался?

— Саша мне в тот момент позвонил по видеосвязи, и в начале конференции я была с ним. Видела, что он раздражен, вопрос о допинге его даже разозлил немного. Считаю неправильным и неуместным задавать такой вопрос спортсмену, который день за днем доказывает свою силу на протяжении многих лет.

Напомним, 6 февраля, американский журналист на пресс-конференции задал Большунову вопрос о допинге.

25-летний лыжник завоевал золотую медаль в скиатлоне, победив с большим отрывом от всех соперников.

Полное интервью с Большуновой читайте на сайте «СЭ»

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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