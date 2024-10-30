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Мужа Седоковой могут отстранить от сборной Латвии из-за выступления в России: подробности скандала

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото БК «Химки»
Янис Тимма.
Фото Global Look Press
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Муж Анны Седоковой переживает тяжелый период в жизни.

Латвийский баскетболист Янис Тимма вернулся в Россию, чтобы спасти брак с певицей Анной Седоковой. Поп-звезда уже подала заявление на развод, но у них еще есть месяц на примирение. Находясь в Москве и решая семейные проблемы, Тимма заодно решил принять участие в медиатурнире по баскетболу 3х3 в Лужниках.

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Латвиец сыграл первые матчи за команду Alikson Team и опубликовал фото. За это он сразу же получил много негативных комментариев в соцсетях от земляков. Янис много лет жил в России и выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС. К тому же у него тут находится пока еще законная супруга. Поэтому Тимма не выдержал и ответил всем хейтерам.

«99 процентов моих подписчиков бесполезны. Оставьте мою семью. Мне абсолютно плевать. Это мое решение, и я в нем не вижу ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не надо спрашивать, почему я пишу этот текст на латышском, а не на английском или русском языках. Хотя с вашим интеллектом понять поможет только время», — написал спортсмена на своей странице в соцсетях.

Янис Тимма.
Фото Global Look Press

Теперь Тимму выгонят из сборной?

В 2022 году в Латвии внесли поправки в закон о спорте, согласно которым спортсмен может лишиться места в национальной команде из-за нарушения запрета на участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии. Получается, что Янис Тимма с высокой долей вероятности уже не сможет представлять сборную Латвии по баскетболу, так как нарушил закон, приняв участие в турнире в Москве. При этом важно отметить, что сыграл он не в профессиональной лиге, а в медийной. Однако генеральный секретарь Латвийской баскетбольной ассоциации Каспарс Ципрусс не видит никакой разницы.

«Думаю, не имеет значения, примет ли латвийский спортсмен в России участие в профессиональных соревнованиях или коммерческом турнире. В данном случае речь идет о ценностях», — приводит слова Ципрусса Sputnik.

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Но насколько важен прямо сейчас для 32-летнего спортсмена вызов в сборную? Тимма уже давно сдал свои позиции и пытается закрепиться хоть в какой-нибудь команде, меняя их как перчатки. Сейчас он выступает за испанский клуб «Обрадойро», год назад был в турецкой команде «Дарюшшафака», а еще ранее играл в американском «Лейкленде» и пуэрто-риканском «Гризес де Умакао». И это только за последние три сезона! То, что игрок, находящийся в такой форме, нужен сборной Латвии, очень сомнительно. К тому же он уже успел прилично поиграть в национальной команде. За латвийскую сборную Тимма провел 68 матчей и набрал 584 очка.

Да и сама сборная Латвии явно не «Дрим-трим», чтобы жертвовать ради нее своими планами. Другое дело, что, безусловно, для каждого спортсмена представлять свою страну само по себе почетно. Но объективно говоря, у Тиммы сейчас есть дела куда поважнее. Он пытается наладить отношения с экс-солисткой «Виа Гры» и спасти свой брак.

Янис Тимма
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