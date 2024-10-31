«Крылья Советов» сообщили об уходе Корниленко с поста спортивного директора клуба
«Крылья Советов» сообщили об уходе Сергей Корниленко с поста спортивного директора клуба.
«ПФК «Крылья Советов» благодарит Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба», — сказано в сообщении пресс-службы самарцев.
В качестве игрока Корниленко выступал за «Крылья» с августа 2011-го июль 2019 года. После полуторагодовой паузы в карьере форвард вернулся в команду на вторую часть сезона-2020/21. На его счету 206 сыгранных матчей в составе самарцев, 57 голов и 19 результативных передач.
Источник: Telegram-канал
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|1.11
|19:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
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|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
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|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
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Факел – Химки
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Максим Глушенков
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Маркус Вендел
Зенит
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Алексей Батраков
Локомотив
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|1
|0
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
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