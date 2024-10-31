«Крылья Советов» сообщили об уходе Корниленко с поста спортивного директора клуба

«Крылья Советов» сообщили об уходе Сергей Корниленко с поста спортивного директора клуба.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба», — сказано в сообщении пресс-службы самарцев.

В качестве игрока Корниленко выступал за «Крылья» с августа 2011-го июль 2019 года. После полуторагодовой паузы в карьере форвард вернулся в команду на вторую часть сезона-2020/21. На его счету 206 сыгранных матчей в составе самарцев, 57 голов и 19 результативных передач.