Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)
Голы: Полунин — 2 (Красковский, Гернат), 4:48 — 0:1. Демидов — 6 (Плотников, Сапего), 4:58 — 1:1. Радулов — 7 (Ульев, Фрэз), 14:31 — 1:2. Кузнецов — 7 (Демидов, Грицюк), 15:22 — 2:2. Шалунов — 8 (Березкин, Каюмов), 16:09 — 2:3.
Вратари: Заврагин (58:17) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (14+7+9) — 25 (10+9+6).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
30 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 364 зрителя.
СКА и «Локомотив» в нынешнем сезоне выглядят явными фаворитами Западной конференции. Ярославцы играют очень ровно и без явных спадов, особенно впечатляет грамотная и дисциплинированная игра «Локо» в обороне. Впрочем, этим команда Игоря Никитина славится уже не первый год. Армейцы же после небольшой пробуксовки на старте набрали невероятный ход в последнее время, выиграв семь последних матчей. Их очную встречу еще до начала можно было смело назвать главной игрой недели. И она не разочаровала никого.
На 19-летнего вратаря СКА Егора Заврагина выпала мощнейшая нагрузка после возвращения из аренды в «Сочи». Он провел шесть полных матчей из последних семи, проведенных армейцами, и все выиграл. Да, не обходился без ошибок, но выглядел уверенно. А вот матч с «Локомотивом» начал не слишком удачно — бросок Александра Полунина Заврагин просто не увидел.
Игра вундеркинда СКА Ивана Демидова — одно из ярчайших впечатлений этого сезона. Его отъезд в «Монреаль» предстоящим летом более чем вероятен, так что остается только наслаждаться его игрой, пока он еще выступает в КХЛ. Именно Демидов сейчас, при наличии Кузнецова, Григоренко, Толчинского и Грицюка, главная ударная сила армейцев в атаке. Рушан Рафиков — один из сильнейших защитников лиги, но Демидов легко от него убежал, а затем играючи расправился с Исаевым.
Если карьера Демидова только начинается, то Александра Радулова — неизбежно клонится к закату. Но даже в 38 лет он остается мастером и одним из самых опасных нападающих лиги. Пусть Радулов уже не такой генератор энергии, как в молодости, но пользы по-прежнему приносит много. Защитники СКА Сапего и Зайцев, кажется, и не сразу поняли, как Радулов так подставил клюшку, проезжая мимо, что шайба оказалась в сетке.
На этом перестрелка первого периода не закончилась. Евгений Кузнецов сравнял счет, но уже в следующей смене Березкин сделал гол для Шалунова. Кто бы мог подумать после такой феерии, что больше голов в этом матче не будет?
СКА быстро перешел на игру в три звена — редко выходили на лед Дедунов и Бардаков, а белорусы Алистров и Сапего присели окончательно. Ярославцы ожидаемо успокоили игру, но шансы спасти матч у армейцев были. Тащил команду на своих плечах Демидов — ему удался такой же проход, как при первом голе, но Гернату удалось, пусть и ценой нарушения, остановить юного таланта соперников.
Но самый верный момент у СКА был уже на последних секундах, когда Заврагина заменили на шестого полевого игрока. После неразберихи на пятаке «Локомотива» шайба отскочила к Глотову, который бросал уже в пустые ворота, но попал в штангу.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|22
|18
|4
|38
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|4
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|5
|Северсталь
|20
|13
|7
|26
|6
|Динамо М
|20
|11
|9
|24
|7
|Торпедо
|21
|10
|11
|23
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|21
|9
|Витязь
|21
|10
|11
|21
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|18
|12
|6
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|11
|6
|22
|5
|Металлург Мг
|22
|10
|12
|21
|6
|Нефтехимик
|22
|8
|14
|21
|7
|Сибирь
|20
|9
|11
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|20
|8
|12
|19
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|30.10
|17:00
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Трактор – Сибирь
|5 : 0
|30.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3