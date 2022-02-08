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«После операции Саши ночевала в больнице на стуле рядом с мужем». Рассказ супруги Большунова, без которой не было бы олимпийской победы

Жена олимпийского чемпиона Большунова рассказала, как ночевала на стуле рядом с мужем после его операции
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Александр Большунов и его супруга Анна Жеребятьева.
Фото Instagram
Анна Большунова сопровождала его на всем протяжении подготовки, ездила на сборы и на этапы Кубка мира. Но олимпийский триумф в скиатлоне она смотрела по телевизору.

«Если хочешь чего-то от Саши, спроси Аню» — этот постулат в лыжном мире уже давно все выучили. Саша и Аня вместе много лет, хотя поженились только прошлой весной. Анна Жеребятьева — бывшая лыжница, еще в прошлом году выступала на этапах Кубка мира. Но закончила карьеру из-за травмы и сосредоточилась на главном: карьере своего супруга — великого Сан Саныча Большунова.

Для Саши Аня — буквально все. Менеджер, пресс-атташе, психолог, да и вообще самый близкий человек на планете. Присутствие Ани на тренировочных сборах и соревнованиях в команде даже не обсуждается. Раз так нужно Саше — значит, Аня будет везде с ним. Даже тренер Юрий Бородавко признавался, что сам вызывал Аню на помощь: если кто-то в этом мире и может повлиять на Большунова — это она.

Публикация от @ann_bananna

Саша спросил, понравилось ли мне. Я ответила: «да, хочу еще!»

— Как и где вы смотрели скиатлон?

— У нас дома, ко мне еще прилетели родители, чтобы поддержать. Эмоции непередаваемые, мы так долго этого ждали! Саша мне позвонил буквально через 10-15 минут после финиша. Он был в шоке, и я вместе с ним!

Камила Валиева, Александр Большунов, Наталья Непряева. Большунов, команды фигуристов и летающих лыжников: герои России на старте Олимпиады

— Что вы ему сказали?

— Да какие слова, там были в основном слезы радости... Он меня еще спросил: «Ну как, тебе понравилось?» Я ответила: «Да, хочу еще!»

— Вы обычно везде ездите вместе, почему в Пекине вас нет?

— Я полетела бы не в качестве спортсмена, и жила бы очень далеко от него. У нас бы все равно не было возможности видеться. На Олимпиаде все очень строго с тестами, проживанием и тому подобным. Так что жду Сашу дома с нетерпением!

— Саша сказал, что после «Тур де Ски» понял: ниже падать уже некуда.

— Ну, второе место на «Тур де Ски» — это для Саши неудача, а для меня это тоже большой результат. Тем более после такого сложного подготовительного сезона. Я всегда в него верила!

— Что за история, когда на сборе в Италии Большунов отгонял от себя норвежских журналистов, опасаясь заразиться?

— Прекрасно понимаю Сашу. Одна малейшая ошибка, один положительный тест — и всего того, что есть сейчас, могло и не быть. Саша предельно осторожен, так же, как и я. Норвежцев действительно опасались, они были в одном отеле и ходили буквально по пятам. Слава богу, что все обошлось! Мы делали все, чтобы избежать любых рисков. Я даже купила Саше специальную электронную маску и передала. Он в ней ходит в Пекине.

Сашу разозлил вопрос о допинге

— У Александра очень сложно прошло межсезонье: падение с велосипеда, проблемы с десной, операция. Как вы преодолевали все это?

— Саша очень тяжело переживал то время. Мы обговаривали и очень тщательно продумывали каждый шаг. Какие тут слова... После операции я ночевала на стуле рядом с ним. Хотя это по идее нельзя, но почему-то в больнице нам пошли навстречу. Огромное спасибо нашим врачам Евгению Михайловичу Басину и Александру Николаевичу Славскому. Они буквально на следующий день после нашего обращения провели операцию и очень нас поддерживали. Знаете, кто бы что ни говорил, все было не зря! Я всегда Саше об этом говорила. И еще чтобы никого не слушал и шел к своей цели, прислушиваясь в первую очередь — к себе!

— Как воспринимали слова многих экспертов, которые после «Тура» советовали Большунову не бежать на Олимпиаде все гонки?

— А он и так бежит не все гонки! Все под контролем.

— Что думаете о вопросе о допинге, который задал Саше на пресс-конференции американский журналист? Саша вам потом не жаловался?

— Саша мне в тот момент позвонил по видеосвязи, и в начале конференции я была с ним. Видела, что он раздражен, вопрос о допинге его даже разозлил немного. Считаю неправильным и неуместным задавать такой вопрос спортсмену, который день за днем доказывает свою силу на протяжении многих лет.

6&nbsp;февраля. Чжанцзякоу. Александр Большунов с&nbsp;золотой медалью скиатлона Олимпиады в&nbsp;Пекине. «После марафона в Сочи-2014 я задавал вопрос о читерстве русских, и тогда все смеялись...» Американский журналист — о скандальном вопросе Большунову

— Олимпийская победа и финиш с флагом — один из самых счастливых дней вашей жизни?

— Один из — конечно! Но я уверена, у нас будут и еще счастливые дни! Мы их очень ждем.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Анна Жеребятьева
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